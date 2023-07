Lavorro et BISTelligence concluent un accord stratégique de distribution et d'assistance produit

PALO ALTO, Californie, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Lavorro, une entreprise de technologie, de produits et de services de premier plan, est heureuse d'annoncer son accord stratégique de distribution et d'assistance avec BISTelligence pour le déploiement et l'assistance sur les produits logiciels de Lavorro sur les outils semi-conducteurs et dans les usines de fabrication.

La gamme complète de solutions sur site de Lavorro représente un changement de paradigme dans l'industrie, offrant l'optimisation de la performance des outils, ainsi que l'amélioration de l'activité et de la disponibilité des usines de fabrication en tirant pleinement parti de l'expertise et des ensembles de données interoutils. Les fournisseurs peuvent également réduire considérablement les coûts en contrôlant les budgets de main-d'œuvre et de voyage, tout en stimulant l'efficacité opérationnelle et en améliorant les résultats.

« Lucy » est un assistant virtuel de Lavarro côté outil pour les requêtes de texte naturel. Data Broker permet une collaboration d'outil à outil et une identification rapide des dépendances interoutils. L'équipe de Lavorro comprend des experts en yield management à l'échelle de l'usine de production et des experts en produits d'application sur outils, en IA/ML et en science des données.

BISTelligence est un important fournisseur de solutions et de services d'analyse d'IA pour les fabricants industriels avec deux décennies d'expertise dans le domaine auprès d'entreprises de premier plan du monde entier. BISTeilligence distribuera et offrira une assistance sur les solutions de Lavorro dans la région Asie-Pacifique, grâce à sa solide clientèle, à sa technologie éprouvée et à son expertise dans les industries manufacturières de haute technologie.

« BISTelligence est un leader en analyse avancée des outils et des ressources en usine de fabrication. Les produits de Lavorro ajoutent une expertise en matière d'outils qui vient compléter leur portefeuille et élargir les possibilités de tirer pleinement parti des outils et des données des usines de production. Nous sommes heureux de compter BISTelligence parmi nos partenaires compte tenu de ses décennies d'expérience en assistance aux ingénieurs en usine de fabrication, tant du côté des outils que du côté des usines de production », a déclaré Ankush Oberoi, président-directeur général de Lavorro.

« L'équipe de Lavorro apporte une technologie révolutionnaire axée sur l'IA/ML ainsi que des sciences des données pour résoudre les problèmes du côté des outils, afin que les problèmes critiques liés au débit et à la production de plaquettes puissent être résolus côté outil plutôt que propagés en aval, causant des déchets de plaquettes coûteux, a déclaré WK Choi, président de BISTelligence.

Les solutions Virtual Assistant et Data Broker très avancées et innovantes de Lavorro changent la donne pour la fabrication de semi-conducteurs. Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Lavorro grâce auquel nous apporterons la valeur inégalée du portefeuille Lavorro-BISTelligence aux fournisseurs et aux usines de production d'outils semi-conducteurs », a commenté Albert Lee, directeur général de BISTelligence.

Ce partenariat entre Lavorro et BISTelligence est un accord gagnant-gagnant pour la fabrication de semi-conducteurs, car il combine une capacité logicielle outil et outil à outil unique grâce à un réseau de distribution et d'assistance d'experts en fabrication de semi-conducteurs.

SOURCE Lavorro