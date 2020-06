Le 3e anniversaire de "Captain Tsubasa: Dream Team" a commencé !

Période de la campagne : du mercredi 3 juin au vendredi 19 juin (GMT+9)

Les joueurs se connectant pendant la période recevront de superbes récompenses dont un badge spécial 3e anniversaire, des Dreamballs et des Tickets Recrutement SSR.

Les détails de la campagne seront disponibles dans les Annonces du jeu.

Les joueurs du monde entier portant leurs uniformes nationaux officiels débarquent !

Des joueurs d'une dizaine de pays incluant l'Argentine, les Pays-Bas et l'Angleterre et portant leurs uniformes officiels respectifs débarqueront dans le jeu entre le mercredi 3 juin et le vendredi 31 juillet ! Ces artistes du terrain seront des recrues de premier choix pour tous les fans du jeu !

Pays représenté*

Allemagne, Angleterre, Argentine, Brésil, France, Japon, Pays-Bas, Suède, Thaïlande, Uruguay (listés par ordre alphabétique)

*La liste des pays représentés peut être amenée à changer.

Battez-vous Guerriers en Bleu : Recrutement Équipe de Football du Japon

Période : mercredi 3 juin au vendredi 19 juin (GMT+9)

Un nouveau Recrutement proposant des joueurs portant l'uniforme officiel de la sélection japonaise sera disponible pendant cette 1ère série de la campagne.

Les guerriers du monde s'affrontent : Recrutement Étoile montante

Période : mercredi 3 juin au vendredi 19 juin (GMT+9)

Un recrutement spécial démarre aujourd'hui avec notamment en vedette des joueurs argentins et hollandais portant leur uniforme national officiel. C'est l'occasion idéale d'ajouter des joueurs de votre nation de foot préférée dans votre équipe !

Remplissez les Dream Missions ensemble et faites gagner à tous les joueurs de superbes récompenses !

Période de l'opération : mercredi 3 juin au mercredi 10 juin (GMT+9)

Les joueurs pourront unir leurs forces afin de remplir différentes missions afin de faire gagner à tous de superbes récompenses incluant Dreamballs, et Ballons Noirs (SSR) !

Détails des Missions

Remplissez différentes missions dans le jeu ou sur nos réseaux sociaux officiels telles que "Retweetez 2000 fois le tweet de la campagne" ou bien encore "effectuer 2 000 000 Matchs de Ligue". Les joueurs du monde entier pourront donc ainsi participer et faire gagner à tout le monde des cadeaux !

Notre serveur officiel Discord est disponible !

Le serveur officiel de Captain Tsubasa: Dream Team, qui est actuellement en bêta, sera enfin disponible le mercredi 10 juin !

Les joueurs peuvent y discuter, organiser des matchs mais aussi contacter l'équipe du jeu Captain Tsubasa: Dream Team. Des chaînes par langues dédiées supplémentaires pour l'indonésien et le turque seront bientôt ajoutées. N'hésitez pas à rejoindre notre serveur !

URL de notre Discord officiel :

https://discord.gg/tsubasadt

A propos de Captain Tsubasa

Créé par Yoichi Takahashi, Captain Tsubasa est un manga japonais centré sur l'univers du foot. Depuis sa première apparition en 1981, la série a connu un essor fantastique et s'est propulsée au rang des légendes en inspirant une myriade de fans de foot du monde entier pendant des décennies. L'histoire a continué a gagné ses lettres de noblesse après la série initiale, en évoluant autour du personnage principal, Tsubasa Ozora, et continue son ascension avec Captain Tsubasa Rising Sun au sein de l'anthologie manga de Shueisha : Grand Jump. La série s'est vendue à plus de 70 millions d'exemplaires au Japon et connaît une popularité sans frontière. La franchise est traduite dans 10 langues et continue de gagner le cœur des amoureux du ballon rond à travers le monde.



