Le 6ème Festival International de l'Ostréiculture illumine la plage de Rushan Yintan à Weihai

RUSHAN, Chine, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Pendant les vacances de la Semaine d'or de la fête nationale de cette année, le 6e Festival international de la culture ostréicole à Weihai a de nouveau illuminé la plage de Rushan Yintan. Un certain nombre d'activités fantastiques, dont la cérémonie d'ouverture, un super festin d'huîtres, un feu d'artifice et un festival de la bière, ont attiré une foule immense sur la plage de Yintan, redonnant vie à la nouvelle ville de Yintan, selon le gouvernement populaire de Rushan.

Dans la soirée du 2 octobre, la cérémonie d'ouverture a eu lieu sur la place du complexe touristique de Rushan Yintan. Au cours de l'événement, plusieurs activités ont été organisées sous la bannière touristique Wind from the Sea, créant de nouveaux points névralgiques pour les vacances à Yintan, tels que le Globe of Death, le Super Oyster Feast et le Beach Motorcycling. Au cours des trois jours consécutifs, 500 kilogrammes d'huîtres cuites à la vapeur étaient proposés, faisant en sorte que les touristes se souviennent des délicieuses huîtres de Rushan et incitant également beaucoup plus de touristes à venir visiter Yintan.

Cette année, Rushan a connu une augmentation de 23,5 pour cent d'une année sur l'autre du nombre de touristes visitant la ville pendant la Semaine d'or de la fête nationale. Plus précisément, Rushan Yintan et les attractions touristiques environnantes ont accueilli près de 100 000 touristes par jour.

Ces dernières années, Rushan Yintan a fait grand usage de ses atouts en matière de ressources environnementales, par exemple la mer bleue et le ciel clair qui caractérisent la région. La ville a accueilli avec succès certains grands événements sportifs tels que le semi-marathon national féminin et les championnats nationaux de cyclisme, et a organisé de nombreux événements culturels thématiques tels que le plus beau spectacle de talents Yintan People et les événements Love in the Four Seas. De cette façon, Yintan a accumulé un noyau de célébrités et de porte-parole locaux sur Internet, permettant ainsi aux habitants de Yintan d'utiliser leurs propres moyens pour promouvoir les paysages naturels et les coutumes culturelles de Yintan, et pour mettre en valeur l'image dynamique de la magnifique ville côtière de Yintan.

Liens vers les images jointes :



Légende : Lors de la cérémonie d'ouverture, cette huître royale pesant 1,844 kg a été vendue aux enchères pour 10 000 yuans, l'enchérisseur le plus offrant étant une personne locale.



Légende : Une multitude de performances artistiques réalisées lors de la cérémonie d'ouverture



Légende : Ballade en quad



Légende : Le programme Wind from the Sea à Yintan est très populaire auprès des touristes



Légende : Touristes dégustant de délicieuses huîtres



Légende : Les touristes apprécient le super festin d'huîtres

