Le brevet d'Oramed pour l'administration orale d'exénatide accordé aux États-Unis

NEW YORK, 4 avril 2019 /PRNewswire/ -- Oramed Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ORMP) (TASE: ORMP) (www.oramed.com), une société pharmaceutique spécialisée dans la mise au point de systèmes d'administration orale de médicaments, a annoncé aujourd'hui que son brevet américain pour la technologie Methods and Compositions for Oral Administration of Exenatide (Méthodes et compositions pour l'administration orale d'exénatide) a été accordé par le Bureau des brevets et des marques commerciales des États-Unis.

Nadav Kidron, le PDG d'Oramed, a déclaré : « Il s'agit d'un autre brevet important dans le portefeuille de brevets d'Oramed, protégeant un aspect essentiel de notre technologie révolutionnaire en matière d'administration orale d'exénatide. Cet enregistrement de brevet arrive au moment où nous terminons notre étude de phase I sur notre gélule d'administration orale d'exénatide ORMD-0901, qui entre dans le cadre d'un nouveau médicament expérimental (IND) aux États-Unis. »

À propos d'Oramed Pharmaceuticals

Oramed Pharmaceuticals est une entreprise pionnière de technologie des plateformes dans le domaine des solutions d'administration orale de médicaments actuellement administrés par injection. Créée en 2006, la technologie d'administration des protéines par voie orale (PODTM) d'Oramed s'appuie sur plus de 30 ans de recherche menée par des scientifiques du centre médical Hadassah de Jérusalem. Oramed vise à révolutionner le traitement du diabète avec son produit phare exclusif, une gélule d'insuline ingérable par voie orale (ORMD-0801). L'entreprise a mené à terme plusieurs essais cliniques de phase II dans le cadre d'une demande portant sur un nouveau médicament de recherche et déposée auprès de la Food and Drug Administration, l'Agence des produits alimentaires et médicamenteux des États-Unis. Par ailleurs, Oramed met actuellement au point une gélule orale analogue de l'incrétine GLP-1 (ORMD-0901).

Énoncés prospectifs : le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Nous utilisons par exemple des énoncés prospectifs lorsque nous débattons du calendrier des programmes de développement clinique et des essais cliniques prévus, des bienfaits potentiels de l'insuline administrée par voie orale ou de la révolution que nos produits peuvent déclencher dans le traitement du diabète. Ces énoncés prospectifs ne sont fondés que sur les attentes actuelles de la direction d'Oramed et sont assujettis à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, notamment les risques et les incertitudes lié(e)s aux avancées, au calendrier, aux coûts et aux résultats des essais cliniques et des programmes de développement de produits, aux difficultés ou retards à obtenir une approbation réglementaire ou une protection par brevet pour nos produits candidats ; la concurrence d'autres entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie et notre capacité à obtenir le financement supplémentaire nécessaire pour mener nos activités de recherche, de développement et de commercialisation. Par ailleurs, les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs : l'évolution de la technologie et des exigences du marché ; les retards ou les obstacles au lancement de nos essais cliniques ; l'évolution de la législation ; l'incapacité de développer et de lancer en temps opportun de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles applications ; le manque de validation de notre technologie à mesure de nos avancées et le manque d'acceptation de nos méthodes par la communauté scientifique ; l'incapacité à retenir ou à attirer du personnel stratégique dont les connaissances sont essentielles pour le développement de nos produits ; des difficultés scientifiques imprévues qui pourraient survenir au fil de notre processus ; un coût du produit final plus élevé que prévu ; une perte de part de marché et une pression sur les prix découlant de la concurrence ; des résultats de laboratoire qui ne se traduisent pas par des résultats aussi bons dans des conditions réelles ; une éventuelle insuffisance de nos brevets et d'éventuelles nuisances causées par nos produits aux bénéficiaires ; autant de facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats ou performances d'Oramed et ceux envisagés dans ces énoncés prospectifs. Sauf disposition contraire de la loi, Oramed ne s'engage pas à publier des modifications de ces énoncés prospectifs pour refléter des évènements ou circonstances postérieur(e)s à la date du présent communiqué ou pour refléter la survenance d'évènements imprévus. Pour obtenir une description plus détaillée des risques et incertitudes pouvant affecter Oramed, veuillez vous rapporter aux rapports qu'Oramed dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission.

