Le CDF nommé sponsor officiel du 2e Festival international du film de la mer Rouge

DJEDDAH, Arabie saoudite, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Fonds de développement culturel (CDF) d'Arabie saoudite s'est engagé auprès de la Fondation du Festival du film de la mer Rouge en tant que sponsor officiel de son 2e Festival international du film de la mer Rouge, qui se tiendra à Djeddah du 1er au 10 décembre.

Le parrainage de cet événement mondial par le CDF s'inscrit dans le cadre de son soutien continu à l'industrie cinématographique saoudienne, ainsi que de ses efforts pour renforcer le secteur culturel dans son ensemble et améliorer la qualité de vie globale du pays.

DF Named Official Sponsor of 2nd International Red Sea Film Festival

« La présence du CDF à cet événement international important est une occasion inestimable pour les cinéastes arabes et internationaux de se rencontrer, de partager leurs expériences uniques et de contribuer à créer des opportunités nouvelles et passionnantes pour les jeunes Saoudiens et les entrepreneurs, a déclaré Mohammed bin Dayel, PDG du CDF. L'autonomisation culturelle est au cœur des activités du CDF et est essentielle pour renforcer l'identité et la position du Royaume en tant que foyer de la culture. »

Le Festival international du film de la mer Rouge devrait rassembler à Djeddah des stars du cinéma, des cinéastes et des experts du secteur du monde entier pour mettre à l'honneur une sélection de productions cinématographiques primées et acclamées par la critique.

Créé en 2021 en tant qu'initiative de qualité de vie sous la supervision du Fonds national de développement de l'Arabie saoudite, le CDF a pour objectif de faire croître, de développer et d'aider à créer un secteur culturel saoudien plus durable en soutenant les projets culturels, en rationalisant les investissements culturels et en stimulant la rentabilité du secteur. En permettant aux amateurs de jouer un rôle actif dans la production culturelle, le CDF contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie culturelle nationale et de la Vision 2030 du Royaume.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1959752/cdf_film_festival.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1959753/Cultural_Development_Fund_logo.jpg

SOURCE Cultural Development Fund