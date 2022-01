Le Center for Sustainable Palm Oil Studies (CSPO) s'associe à une revue parlementaire française réputée pour produire un rapport sur l'huile de palme durable

Ce rapport réunit les avis de spécialistes de la question, dont la directrice de la Thembekile-Mandela Foundation et petite-fille de Nelson Mandela Ndelika Mandela , l'ex-député européen Paulo Casaca , les parlementaires Muhammad Magassy (Gambie) et Jeremy Lissouba (Congo), la fondatrice de la marque de streetwear KinArmat et l'une des 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes de Belgique Marium Harutyunyan , le journaliste d'investigation primé Nafeez Ahmed et le rédacteur de CSPO Watch Robert Hii .

Collectivement, ils apportent un éclairage international nouveau sur l'huile de palme durable et sur son rôle dans les stratégies française et européenne en matière de changement climatique, de biodiversité et de conservation des forêts. À l'adresse des décideurs français et européens, le rapport souligne que :

l'interdiction d'une monoculture comme l'huile de palme et son remplacement par une autre monoculture est une erreur, car les autres cultures (colza, soja, etc.) ont un impact plus important sur l'environnement du fait qu'elles nécessitent plus de terres, d'eau et d'engrais

le boycott, qui fait l'impasse sur la production durable d'huile de palme, a des conséquences néfastes sur les petits exploitants agricoles : des centaines de millions de personnes dépendent de l'huile de palme pour leur subsistance

les mécanismes tels que le Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO), qui associent les petits exploitants et ont montré leur capacité à freiner le rythme de la déforestation, sont un modèle à envisager pour les pays du Sud, et à soutenir pour les pays développés, comme la France et l'Union européenne

et l'Union européenne peuvent atteindre leurs objectifs politiques, dont la réduction de leur empreinte carbone et de leur déforestation importée, en aidant les pays en développement à améliorer la production d'huile de palme durable pour porter ses fruits sur la durée, toute campagne contre la déforestation et le changement climatique doit tenir compte des préoccupations de l' Europe et des pays du Sud

