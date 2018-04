Le championnat des bateaux-dragons attire les regards du monde entier vers une des meilleures universités chinoises

« Les championnats des bateaux-dragons sont excellents pour nous en matière de visibilité, » a expliqué Li Min, directeur du Bureau des relations internationales. « Et pour ce qui est des relations internationales, c'est une occasion de mieux nous connaître et de communiquer à travers le sport. »

Avec 180 partenaires autour du globe, l'université envoie chaque année 3 000 étudiants du premier cycle à l'étranger et elle accueille un contingent de plus de 6 000 étudiants internationaux. L'université est constamment classée parmi les meilleures en Chine, et elle espère grâce à une série d'initiatives accroître davantage ses titres internationaux.

Pour Anna Wang Roe, qui auparavant était professeure à l'École de médecine de Yale, c'est l'esprit de coopération qui l'a déterminée à établir son Institut de neurosciences et de technologie dans cette université fondée en 1897.

« J'ai considéré de nombreuses et diverses universités en Chine, mais j'ai été conquise par le Zhejiang pour ses points forts en ingénierie et en médecine, fortement associée aux hôpitaux, et la qualité des étudiants y est excellente, » a commenté Roe.

L'université compte attirer les étrangers vers son nouveau campus international grâce à ses recherches d'avant-garde, sa myriade de partenariats internationaux et ses installations de pointe. « Qualifié de 'fusion des philosophies éducatives de l'Est et de l'Ouest', il a été inauguré en 2016 et a permis d'ajouter un potentiel de 4 000 étudiants à la population estudiantine actuelle, » a souligné SE Lianzhen, doyen du campus international de Haining.

Parmi les enseignements proposés figurent deux diplômes conjoints de premier cycle, l'un en sciences biomédicales avec l'université d'Écosse à Édimbourg, l'autre en ingénierie avec l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign (UIUC) aux États-Unis. Au bout de quatre années d'études sous l'enseignement de professeurs des deux universités respectives, un double diplôme est décerné à ces étudiants.

De retour à terre sur les rives du lac Jinsha , Darnell Granberry, 20 ans, étudiant en chimie au MIT, a affirmé être impressionné à la fois par la ville et par l'université. Quand on lui a demandé s'il envisagerait d'étudier à Zhejiang au lieu de Boston, il a répondu : « Si je pouvais y être admis, c'est sûr. »

Lien pour image en pièce jointe :

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=309833

LA SOURCE Zhejiang University