Le Championnat du monde des rallyes lance sa propre chaîne sur Motorsport.tv

Apportant un éclairage nouveau sur tous les événements populaires du championnat, notamment le Rallye Monte-Carlo, le Rallye Safari Kenya ou le rallye du Japon à des publics numériques existants et nouveaux, cette chaîne sur mesure vise à accroître la portée mondiale du WRC et à y intéresser de nouveaux fans, plus jeunes. La diversité des publics auxquels Motorsport Network a accès grâce à ses publications multi-canaux positionnera parfaitement le WRC devant un grand nombre de fans de sport automobile et d'amateurs de voitures dans le monde entier.

La chaîne WRC constitue la plus récente annonce de Motorsport Network et Motorsport.tv, à la suite, entre autres, des chaînes Mercedes , NASCAR , BTCC et Audi qui ont été annoncées au cours des quatre derniers mois. Cela démontre la pertinence de Motorsport Network dans le secteur et l'élargissement de son offre de contenu pour les utilisateurs.

Jona Siebel, directeur général de WRC Promoter, a déclaré : « Alors que le WRC continue d'étendre ses canaux numériques, cette collaboration apporte toute la dramaturgie et le spectacle du WRC aux fans de Motorsport Network. En tant que championnat automobile le plus difficile au monde pour les voitures de série, le WRC séduit les fans de sport automobile avec une action intense dans certains des environnements les plus difficiles du monde. Cette association constitue une autre plateforme importante pour le WRC afin de développer son offre numérique, aux côtés de notre plateforme de streaming WRC+ déjà solide, de nos réseaux sociaux officiels et de WRC.com. »

James Allen, président de Motorsport Network, a déclaré : « Nous sommes aux anges que WRC gère désormais sa propre chaîne sur Motorsport.tv, ce qui lui permet de toucher le vaste public de Motorsport Network sur nos nombreuses plateformes. Nous disposons déjà de nombreuses archives de contenu WRC historique, notamment sur les spectaculaires journées du Groupe B, toujours révérées par les passionnés de sport automobile du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec une course aussi populaire que le WRC, pour l'aider à toucher encore plus de nouveaux fans et à faire de Motorsport.tv non seulement un endroit idéal pour les fans de rallye, mais une destination pour tous les fans de sport automobile. »

Télécharger des ressources médiatiques ici.

À propos de Motorsport Network

Chaque mois, plus de 56 millions d'utilisateurs dévoués visitent une propriété numérique de Motorsport Network , pour acheter, apprendre, se divertir, ou simplement nourrir leur passion pour les voitures et les courses.

Nous sommes au cœur des secteurs de la course et de l'automobile et proposons un leadership faisant autorité ainsi que des expériences uniques à nos clients. Nous les emmenons dans un parcours client qui comprend des nouvelles et des informations, des événements, des billets, des jeux et de l'e-sport, donc nous tirons parti de l'effet réseau pour ajouter de la valeur à leur expérience. Nous utilisons notre technologie interne et nos outils de données modernes pour continuellement tester, apprendre et nous améliorer. Nos processus, la création de contenu et les produits évoluent constamment pour mieux servir notre public.

Pour lire toutes les annonces de Motorsport Network, veuillez cliquer ici

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1358285/Motorsport_Network_W2C.jpg

SOURCE Motorsport Network