Le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. décide de proposer à l'Assemblée générale annuelle le versement d'un dividende de 0,68 euro par action

AUBAGNE, France, 5 février 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd`hui, le Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech S.A. a décidé de soumettre à l'Assemblée générale mixte des actionnaires, qui se tiendra le 24 mars 2021, une proposition de distribution d'un dividende net de 0,68 euro par action au titre de l'exercice 2020. Selon cette proposition, la part totale du résultat distribué s'élèverait à 62,7 millions d'euros. Le dividende versé au titre de l'exercice précédent s'élevait à 0,34 euro.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Agenda financier 18 février 2021 Publication du document d'enregistrement universel 2020 24 mars 2021 Assemblée annuelle virtuelle des actionnaires 21 avril 2021 Publication des chiffres du premier trimestre (janvier à mars 2021) 21 juillet 2021 Publication des chiffres du premier semestre (janvier à juin 2021) 20 octobre 2021 Publication des chiffres des neuf premiers mois (janvier à septembre 2021)

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, il a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. En 2020, le groupe Sartorius Stedim Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 1 910 millions d'euros, avec un effectif de plus de 7 500 personnes selon les chiffres préliminaires. https://www.sartorius.com/en

Contact

Timo Lindemann

Porte-parole, Communications de l'entreprise

+49 (0)551.308.4724

[email protected]

https://www.sartorius.com/en

Follow Sartorius on Twitter @Sartorius_Group and on LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1123369/Sartorius_Logo.jpg

Liens connexes

https://www.sartorius.com/en



SOURCE Sartorius Stedim Biotech S.A.