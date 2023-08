Le deuxième lot de « paquets cadeaux pour les Jeux asiatiques » est lancé avec la possibilité de gagner 100 000 billets pour les Jeux asiatiques

HANGZHOU, Chine, 10 août 2023 /PRNewswire/ -- Hangzhou, la ville hôte des 19es Jeux asiatiques, est ravie de lancer le deuxième lot de « paquets cadeaux pour les Jeux asiatiques » afin d'accueillir les touristes du monde entier et leur permettre de visiter la Cité de la Poésie vivante.

Les « paquets cadeaux pour les Jeux asiatiques » destinés aux touristes du monde entier sont une campagne de marketing touristique numérique lancée depuis juin 2023, qui a reçu des réponses enthousiastes de la part des touristes locaux et internationaux. Les paquets cadeaux sont distribués par le biais d'une série de tirages au sort. Le deuxième lot de paquets cadeaux sera ouvert aux candidatures jusqu'au 10 août. Les gagnants des deux premiers concours ont la possibilité de remporter 100 000 billets pour les Jeux asiatiques.

Pour les visiteurs internationaux, l'inscription est accessible via le site Web officiel ( https://wgly.hangzhou.gov.cn/en/ ) du Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou, tandis que les touristes nationaux peuvent s'inscrire en recherchant « Jeux asiatiques » sur la plateforme Alipay et en cliquant sur « One Pass » dans le mini-programme Smart Hangzhou 2022 de l'application. Les paquets cadeaux sont également accessibles via l'application Fliggy, l'application Hangzhou Residents et le mini-programme Discover Hangzhou.

Chaque paquet cadeau comprend un abonnement complémentaire de sept jours au métro de Hangzhou, des billets gratuits pour 48 attractions touristiques et une carte téléphonique prépayée d'une valeur de 100 yuans chinois (environ 14 USD). La valeur totale des cadeaux inclus dans un paquet est de 3 000 yuans chinois (environ 420 USD). On y trouve des billets gratuits pour des sites pittoresques célèbres tels que le parc national des zones humides de Xixi (le premier parc national des terres humides en Chine) et le lac des Mille-Îles (avec 1 078 îles dispersées sur le lac). Les gagnants peuvent utiliser le code QR « One Pass » dans Alipay pour prendre le métro, visiter divers sites touristiques et apprécier la beauté de la ville hôte des Jeux asiatiques.

Le mini-programme « One Pass » vise à rationaliser l'accès aux attractions touristiques, aux transports en commun et aux réservations de musées grâce à un code QR unifié. Le mini-programme « One Pass » de Smart Hangzhou 2022, associé aux « paquets cadeaux pour les Jeux asiatiques », s'efforce de fournir une expérience de service numérique tout-en-un pour les repas, les transports, les voyages, les visites, le shopping et les divertissements, afin d'améliorer l'expérience des Jeux asiatiques pour les visiteurs du monde entier.

SOURCE Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism