Le Global Heart Hub lance un programme visant à mettre en lumière une « nation invisible » vivant avec la maladie coronarienne, la première cause de mortalité dans le monde

- Le Global Heart Hub, qui est un réseau mondial d'organisations de patients cardiaques, est uni pour apporter un changement systémique dans la lutte contre la maladie coronarienne en réduisant et en prévenant un grand nombre des 15 millions de décès annuels dans le monde dus à cette maladie.

- La maladie cardiovasculaire athérosclérotique est la cause sous-jacente de 85 % des décès liés à une crise cardiaque ou à un accident vasculaire cérébral.

- Dans le cadre d'une collaboration unique, le Global Heart Hub s'associe à Novartis pour mettre en lumière la « Nation Invisible », qui vit avec la maladie coronarienne, et pour réduire les pertes de vie évitables et la charge économique qui en résulte pour les systèmes de santé.

GALWAY, Irlande, 20 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Global Heart Hub est heureux de lancer Invisible Nation, un programme visant à exposer et à répondre aux réalités de la maladie cardiovasculaire athérosclérotique, une maladie chronique silencieuse qui touche 300 millions de personnes dans le monde. En collaboration avec un réseau mondial d'organisations de patients cardiaques et de défenseurs des droits des patients cardiaques, et créé en partenariat avec Novartis, Invisible Nation vise à mobiliser toutes les parties prenantes dans les maladies cardiovasculaires.

Invisible Nation plaidera en faveur d'efforts d'élaboration de politiques visant à réécrire la manière dont les gouvernements, les systèmes de santé et toutes les parties prenantes peuvent travailler ensemble pour changer la trajectoire de la maladie coronarienne et amorcer un déclin générationnel de la mortalité par maladies cardio-vasculaires. Ce programme contribuera à réduire les 15 millions de décès annuels dus à la maladie coronarienne et les énormes coûts financiers de l'inaction continue en faisant la lumière sur cet indéniable problème de santé publique mondial, caché au grand jour.

Même si la grande majorité des décès liés à la maladie coronarienne sont évitables, la plupart des pays sont loin d'atteindre l'objectif de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à savoir une réduction de 25 % de la mortalité due à des maladies cardio-vasculaires d'ici 2025. En mettant en lumière la première cause de crises cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de décès, Invisible Nation a l'intention de susciter un débat, d'inspirer des actions et d'activer un changement systémique pour que le fardeau des maladies cardiovasculaires non diagnostiquées et non prises en charge ne soit pas ignoré.

« Beaucoup seront surpris d'apprendre que des millions et des millions de personnes meurent chaque année des suites de la maladie coronarienne, et ils seront encore plus surpris lorsqu'ils réaliseront que cette terrible perte de vie est environ 60 % plus élevée que le nombre de décès attribués au cancer », a déclaré Neil Johnson, directeur exécutif du Global Heart Hub. « C'est un fait choquant, quand on considère que jusqu'à 80 % des problèmes cardio-vasculaires pourraient être évités. Les associations de patients ont la responsabilité, et maintenant l'opportunité, de mettre en lumière les réalités de la maladie coronarienne et des maladies apparentées et d'exposer les obstacles qui empêchent les personnes qui en sont atteintes d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé. Une sensibilisation plus poussée est la première étape pour activer le changement. »

« Il n'y aura pas beaucoup de gens qui n'ont pas d'histoire à raconter au sujet d'un être cher qui a été touché par une maladie cardiovasculaire. La maladie coronarienne est une cause majeure de la crise mondiale des maladies cardiaques et nous ne saurions l'ignorer. C'est un sujet qui me tient à coeur et je suis fier que Novartis s'associe à Global Heart Hub pour faire bouger les choses. Nous continuerons à travailler avec des partenaires du monde entier pour mettre en lumière cette "Nation Invisible" et faire en sorte que les personnes atteintes de la maladie coronarienne reçoivent les soins dont elles ont besoin », a déclaré Marie-France Tschudin, Présidente de Novartis Pharmaceuticals.

À partir d'aujourd'hui, le Global Heart Hub commencera à travailler avec ses affiliés pour inciter les parties prenantes à élaborer un plan d'action et à s'aligner sur des initiatives spécifiques conçues pour aider les gouvernements et les systèmes de santé à atteindre l'objectif de l'OMS d'une réduction de 25 % de la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires d'ici 2025. Novartis soutiendra ce mouvement communautaire en aidant les membres de la coalition à accéder aux informations et aux preuves nécessaires pour s'engager auprès des systèmes de santé, des autorités sanitaires et des décideurs politiques locaux.

Si vous êtes un défenseur des droits des patients, un patient ou une organisation professionnelle de la communauté cardiovasculaire, vous êtes une voix qui représente cette « Nation Invisible » et vous pouvez aider à faire une différence.

Pour en savoir plus, consultez le site www.InvisibleNation.com .

Qu'est-ce que la maladie coronarienne ?

La maladie cardiovasculaire athérosclérotique est un terme générique utilisé pour décrire une variété de conditions qui sont causées par l'accumulation de dépôts graisseux, ou de plaque, dans nos artères. Au fil du temps, de nombreuses personnes ne ressentent aucun symptôme jusqu'à ce que la plaque dans les artères se rompe de façon inattendue. Si cela se produit, l'artère endommagée peut commencer à saigner, causant des caillots sanguins qui se déplacent vers différentes parties du corps. Cela entraîne souvent une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

À propos de Global Heart Hub

Le Global Heart Hub est la première organisation mondiale à but non lucratif créée pour donner une voix aux personnes touchées ou vivant avec une maladie cardiovasculaire. Nous sommes une alliance d'organisations de patients cardiaques, dont l'objectif est de créer une plateforme pour mettre en relation et soutenir les patients et les organisations de patients, en renforçant les capacités et les compétences en matière d'autonomisation, d'engagement et de défense des patients. Pour en savoir plus, consultez https://globalhearthub.org

À propos de Invisible Nation

Actuellement, 300 millions de personnes vivent avec la maladie coronarienne, soit plus que les populations du Canada, de l'Afrique du Sud, de la France, du Mexique et de Singapour réunies… un nombre qui ne cesse de croître. Après avoir reconnu que la prévalence significative de la maladie coronarienne continue d'être cachée à la vue de tous, le Global Heart Hub en collaboration avec Novartis, a décidé de créer Invisible Nation. Le nom du programme reflète l'énorme fardeau invisible, qui ne peut plus être ignoré. Consultez www.InvisibleNation.com pour obtenir des ressources sur la maladie coronarienne et accéder aux conférences et événements virtuels à venir, qui mettront en vedette des leaders d'opinion clés, des groupes de patients, des experts, des décideurs et d'autres.

À propos de l'athérosclérose cardiovasculaire

L'athérosclérose correspond à l'accumulation de lipides au fil du temps, principalement le cholestérol lipoprotéique de faible densité dans la muqueuse interne des artères. Une rupture inattendue de la plaque d'athérosclérose peut causer un événement cardiovasculaire athérosclérose comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. L'athérosclérose cardiovasculaire représente plus de 85 % de tous les décès par maladie cardiovasculaire. Cette maladie est la principale cause de décès dans l'Union européenne. Le nombre de décès attribuables à cette maladie est environ 60 % plus élevé que le nombre de décès attribués au cancer.

