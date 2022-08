Le grand feu d'artifice immersif « Dire je t'aime à Liuyang » a éclaté

LIUYANG, Chine, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Dans la soirée du 30 juillet, le merveilleux spectacle « Dire je t'aime à Liuyang -- Grand feu d'artifice immersif » a suscité l'admiration du public et des amoureux.

Pendant près de 80 minutes, les spectateurs ont assisté à ce spectacle pyrotechnique fantastique et technique, composé de sons, d'éclairages, d'ombres, de mises en scène et de flammes. Ce feu d'artifice a offert un véritable enchantement visuel à tous les spectateurs, sur place et en ligne, grâce à la combinaison de feux d'artifice et de technologies multimédia, selon le département de la publicité de la ville de Liuyang.

Le spectacle pyrotechnique se composait de trois chapitres d'une durée de près de 80 minutes. Dans les deux premiers chapitres, différentes formes de feux d'artifice ont éclos dans le ciel sur des musiques romantiques et passionnelles. Dans le troisième chapitre, 520 drones ont écrit dans le ciel des phrases romantiques, telles que « dire je t'aime à Liuyang », « regarder le lever et le coucher du soleil avec toi » et « danser avec son partenaire ».

L'industrie des feux d'artifice de Liuyang forme aujourd'hui un groupe industriel composé d'une ligne d'opération, de conception, d'emballage, d'impression, de logistique de stockage et de créativité culturelle. Ces dernières années, la ville de Liuyang a accéléré la réforme structurelle de l'industrie des feux d'artifice du côté de l'offre, et a atteint l'objectif de transformation et de mise à niveau des secteurs industriels.

