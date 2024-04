Le groupe Balance HealthCare développe ses services de luxe en matière de santé mentale et de toxicomanie pour les UHNW

ZURICH, 25 avril 2024 /PRNewswire/ -- La clinique de désintoxication Balance RehabClinic, réputée pour ses services de luxe en matière de santé mentale et de toxicomanie, est fière d'annoncer son expansion au sein du groupe Balance Healthcare, avec un ensemble de solutions de santé mentale haut de gamme destinées aux personnes aisées. Ces nouveaux services comprendront deux nouveaux programmes. La communauté thérapeutique Cogniful : une clinique communautaire de santé mentale et de toxicomanie, spécialisée dans le traitement et le rétablissement de groupe. La clinique de bien-être Senses : une clinique de bien-être et de longévité, spécialisée dans la récupération après un burnout et la vitalité pour les particuliers et les athlètes très performants. Chacun de ces programmes exclusifs continuera de se dérouler dans des villas de luxe à Majorque, à Zurich, et dans le cadre de programmes sur des yachts en mer uniques en leur genre. Pour ceux qui souhaitent découvrir l'expérience The Balance à domicile, des options ambulatoires sont proposées à Marbella, à Londres et à New York.

The Balance's Campo Gran finca two in Mallorca, Spain

Fondé par Abdullah Boulad, dont la carrière antérieure très prestigieuse l'a conduit à son propre burnout. M. Boulad a découvert le système de santé à ses dépens et a pris le temps de comprendre tous les aspects et toutes les voies de la guérison. Il a travaillé sur le marché suisse de la cure de désintoxication et a déterminé comment il pourrait mieux faire. Il a construit The Balance en s'appuyant sur trois éléments clés. Il voulait des environnements non cliniques privilégiant le luxe et l'espace. Il voulait que ces environnements soient éloignés du stress passif de la vie urbaine. Enfin, il voulait changer la façon dont les professionnels de santé travaillaient.

Abdullah Boulad, directeur général et fondateur, a déclaré : « Le système de santé d'aujourd'hui est divisé en fonction des symptômes. Nous savons que ces symptômes ne sont que le signe d'un problème plus profond, sous-jacent. On nous a appris à considérer notre douleur et nos problèmes isolément, ce qui nous fait passer à côté d'une grande partie de l'expérience humaine en matière de santé. Lorsque vous arrivez à The Balance, vous recevez des soins qui sont interconnectés. Votre thérapeute travaille avec votre médecin, avec votre nutritionniste, et avec vous. Nous réunissons l'ensemble. C'est pourquoi nous sommes en mesure de traiter et de comprendre les problèmes liés à des diagnostics multiples.

Nous comprenons le mode de vie et les difficultés des personnalités de premier plan et très performantes. Nous savons qu'il est important de trouver un endroit où la vie privée passe avant tout. Cette expansion s'appuie sur les tendances du secteur et sur les retours de nos clients. Nous avons maîtrisé notre approche, et il est désormais temps de repousser les limites quant aux personnes que nous pouvons toucher. »

Le coût des services varie entre 35 000 et 85 000 € par semaine pour les services aux patients hospitalisés. Le client peut s'attendre à une restauration biochimique complète, à des traitements technologiques de pointe, ainsi qu'à des thérapies cliniques et complémentaires.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2396206/The_Balance_Mallorca.jpg

