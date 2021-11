Le groupe Essence lance MyShield, la première solution au monde anti-cambriolage tout-en-un 5G pour le domicile, la famille et les entreprises

- Le système basé sur l'Internet des Objets (« IoT ») utilise un diffuseur de fumée intégré et une communication bidirectionnelle visant à sauvegarder les biens et la sécurité des personnes.

HERZLIYA, Israël, 3 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Essence Group, une société technologique de premier plan qui développe et fournit des solutions de sécurité sans fil pour les foyers, les familles et les entreprises, a annoncé aujourd'hui le lancement de MyShield, premier système anti-cambriolage tout-en-un connecté à la 5G en son genre.

Le périphérique tout-en-un MyShield peut être utilisé comme solution autonome connectée à des réseaux 5G CAT-M ou intégré à n'importe quel système de sécurité existant. Il répond à la demande croissante de prévention préventive des intrusions, et renforce la protection des foyers et des entreprises en obligeant les intrus à quitter les lieux avant qu'ils ne puissent faire du mal. Sa conception polyvalente en fait l'outil idéal pour une utilisation dans une large gamme de milieux résidentiels et commerciaux.

Le système intégré et facile à installer comprend un détecteur de mouvement infrarouge passif (« Passive InfraRed - PIR »), une caméra vidéo haute définition avec des capacités d'enregistrement pour la vérification vidéo, une communication vocale bidirectionnelle et un diffuseur de fumée exclusif qui remplit une pièce en quelques secondes d'un voile de fumée inoffensive mais permettant de désorienter les intrus pour les forcer à quitter les lieux. La solution intègre une plateforme de services basée sur le cloud, comprenant des outils de reporting et d'analyse, fournissant aux fournisseurs de services de sécurité les outils nécessaires pour adapter leurs offres aux besoins spécifiques des clients.

« Contrairement aux systèmes d'alarme standard, qui offre aux intrus une fenêtre de temps suffisante pour causer des dommages avant l'arrivée d'une intervention de sécurité, MyShield permet aux propriétaires d'habitations et d'entreprises des les éloigner efficacement et directement des lieux », a déclaré le Dr Haim Amir, PDG et fondateur du groupe Essence. « Nous offrons aux propriétaires la capacité unique d'être plus proactifs et de contrôler la situation, en refusant aux intrus le temps et la possibilité de causer des dommages. C'est l'intervention la plus efficace »

Bien que les solutions existantes aient tendance à être coûteuses, nécessitant une connexion à une source d'alimentation et une intégration à un système de sécurité local, MyShield est alimenté par batterie et comprend ses propres canaux de communication, ce qui en facilite l'installation et l'utilisation. La caméra HD intégrée et les fonctions vocales bidirectionnelles font de MyShield la première solution complète du marché permettant aux utilisateurs finaux de détecter, vérifier et activer personnellement un écran pare-fumée pour forcer les intrus à sortir.

« Le groupe Essence est à la tête de la transition du marché entre des solutions de sécurité qui se contentaient de surveiller et de détecter les intrus à celles qui interviennent activement pour empêcher que le crime ne se produise », a déclaré Ohad Amir, Directeur technique du groupe Essence. « Avec MyShield, nous introduisons un nouveau concept, conçu pour offrir aux gens une plus grande tranquillité d'esprit – l'intervention en tant que prochaine vague d'innovation en matière de sécurité. »

Essence Group est le premier à présenter cette solution d'intervention autonome entièrement indépendante, qui utilise la toute dernière infrastructure 5G pour les applications IoT, après avoir démontré ses avancées dans les dispositifs de sécurité et de sécurité personnelle connectés à la 5G lors du salon CES 2021. La connectivité aux réseaux 5G CAT-M assure les plus hauts niveaux de fiabilité et de précision, tout en garantissant la tranquillité d'esprit et une meilleure qualité de vie aux utilisateurs.

À propos de Essence Group

Essence Group est un leader mondial de la technologie dont la mission est de développer et de déployer des solutions innovantes, basées sur le cloud et de bout-en-bout, de sécurité et de santé, soutenues par des services d'assistance, qui garantissent la tranquillité d'esprit des utilisateurs. Depuis plus d'un quart de siècle, Essence met au défi les convenances en rendant les soins et la sécurité accessibles et abordables. Avec plus de 70 millions d'appareils connectés déployés dans le monde entier, Essence aide les gens à vivre une vie plus sûre et plus indépendante.

Pour plus d'informations :https://www.essence-grp.com/

Suivez Essence Group sur LinkedIn, Twitter and Facebook

Contact presse :

FINN Partners pour Essence Group

Danny Sudwarts

[email protected]

(+1) 469-297-2515

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1508675/Essence_Logo.jpg

SOURCE Essence Group