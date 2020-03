Le GROUPE L'OCCITANE amplifie son soutien aux personnels de santé mobilisés face à l'épidémie du Coronavirus

GENEVE et MANOSQUE, France, 24 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe L'OCCITANE, leader des produits de cosmétique et de bien-être à base d'ingrédients naturels, a décidé de réaffecter une partie de ses installations pour fabriquer 70 000 litres de gel hydro-alcoolique. Les produits seront gracieusement mis à disposition des autorités sanitaires et personnels de santé en France.

En outre, 25 000 savons et crèmes mains seront distribués aux personnels de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Cette initiative participe aux efforts du Groupe pour soutenir les professionnels mobilisés face à l'épidémie de COVID-19, dans les différents pays où il opère.

Production de gel hydro-alcoolique en grande quantité

Devant l'augmentation rapide des cas de coronavirus en France, une partie des installations de production du Groupe à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence), dédiées à la fabrication de produits de cosmétique et de bien-être des marques L'OCCITANE en Provence et Melvita, a été réaffectée à la production de gel hydro-alcoolique, à la senteur de verveine.

Les premiers 10 000 flacons de 300 ml de gel hydro-alcoolique sont expédiés ce jour. D'ici la fin de la semaine, 50 000 flacons de 300 ml correspondant à 15 000 litres de désinfectants seront produits. Ils sont destinés aux services de santé, pompiers et hôpitaux, dont l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le Groupe prévoit d'étendre cette production à quelques 70 000 litres. Le Groupe L'OCCITANE remercie ses partenaires qui se mobilisent pour rendre possible la production de gel désinfectant, en particulier Distilleries et Domaines de Provence qui a fourni 16 000 litres d'alcool.

Soutien aux soignants en Asie et en Europe

Dès février, la filiale chinoise du Groupe L'OCCITANE a répondu à l'appel des médecins et fait don de plus de 20 000 lotions hydratantes et crème mains au beurre de karité au personnel hospitalier de Wuhan et de Shanghai , afin de les soulager des lésions cutanées dues à l'utilisation prolongée de vêtements d'isolement.

et de , afin de les soulager des lésions cutanées dues à l'utilisation prolongée de vêtements d'isolement. Cette action a été répliquée en Corée, en faisant don de 20 000 baumes mains intenses et savons au lait de karité à l'Association nationale des médecins de Corée.

Au Royaume-Uni, L'OCCITANE en Provence a décidé d'offrir des produits de soins pour les mains aux membres du système de santé publique du Royaume-Uni ( National Health Service, NHS ).

). La filiale française Laboratoires M&L a fait don de gels hydro-alcooliques aux SDIS des Départements Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'aux hôpitaux gérés par le Centre Hospitalier de Manosque. Elle a également fait don de savons à l'EHPAD Saint Barthélemy de Marseille , accueillant des personnes âgées dépendantes démunies. Par ailleurs, le site de production basé en Ardèche a fourni des masques, blouses, gants, gels aux services sanitaires locaux.

, accueillant des personnes âgées dépendantes démunies. Par ailleurs, le site de production basé en Ardèche a fourni des masques, blouses, gants, gels aux services sanitaires locaux. L'autre filiale française du Groupe, M&L Distribution, fait don de 25 000 savons et crèmes mains au personnel de l'AP-HP.

Reinold Geiger, PDG du Groupe L'OCCITANE, souligne : « Face à l'épidémie du COVID-19, Le Groupe L'OCCITANE s'est mobilisé dès le mois de février en faisant don de lotions hydratantes et de crèmes mains au personnel hospitalier de Wuhan et de Shanghai. Alors que la crise frappe désormais durement l'Europe, nous étendons notre soutien aux personnels soignants européens, dont l'engagement et le travail sont admirables. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux salariés du Groupe qui se mobilisent pour produire des gels hydro-alcooliques à leur attention, tout en maintenant notre activité. L'humanité traverse un moment particulièrement difficile : c'est en unissant nos efforts, en toute humilité, que nous contribuerons à le surmonter. »

