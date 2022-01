Le Groupe Norvégien Xait vient d'acquérir Jack in the Box, leader Français du Proposal Management et pépite Nantaise

NANTES, France et STAVANGER, Norvège, 17 janvier 2022 "Notre logiciel de collaboration XaitPorter a prouvé sa valeur pour les grandes entreprises du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables et est parfaitement adapté aux propositions complexes et de grande envergure, quel que soit le secteur. Jack in the Box dispose d'un produit qui s'adapte à la plupart des processus d'appels d'offres publics et privés pour les entreprises dans de multiples industries et services, et avec une très forte expérience sur le marché français. Il s'agit d'une acquisition très complémentaire d'un point de vue technologique, industriel et géographique" déclare Eirik Gudmundsen, PDG de Xait.

Xait propose une solution logicielle complète de co-création tout-en-un permettant aux équipes de créer, gérer et produire des documents de manière collaborative. XaitPorter permet à des centaines de personnes réparties sur plusieurs sites de travailler ensemble simultanément, par exemple sur des documents d'appel d'offres complexes. Avec XaitPorter, la création de documents est réalisée avec un gain de temps de 70%, une meilleure qualité et des taux de réussite plus élevés. L'entreprise est surtout présente dans le secteur de l'énergie et des énergies renouvelables en Europe et aux États-Unis, mais elle est de plus en plus présente dans d'autres secteurs.

Un acteur français de premier plan

Jack in the Box a été créé en 2000. Proposal Studio, son logiciel de rédaction d'écrits commerciaux, est utilisé dans 21 pays. C'est le logiciel préféré des entreprises françaises qui candidatent aux marchés publics ou privés quelles que soient leurs activités : Construction, Ingénierie, Services, Banque, Finance, Énergie et Assurance. 7 000 utilisateurs et 150 entreprises utilisent quotidiennement Proposal Studio.

Jack in the Box, c'est 26 personnes réparties entre le siège de Nantes et ses bureaux parisiens. L'entreprise affichait en 2021 environ 3 millions d'euros de revenus annuels récurrents, et 1 million d'euros de revenus de services et de conseil.

"La croissance de ces dernières années confirme que le logiciel s'adapte au marché français et couvre un large éventail de besoins en termes d'édition de documents commerciaux. En effet, les clients de Jack in the Box considèrent que le logiciel répond à leurs besoins et même plus " déclare Fabrice Peim, directeur général de Jack in the Box.

"Intégrer le groupe Xait facilitera une offre de produits et de services encore plus complète pour nos clients. L'empreinte mondiale de Xait nous permet de nous hisser à l'international. L'association des compétences technologiques des deux entreprises nous permettra également de développer en permanence les solutions des plus innovantes et agiles afin de permettre à nos clients de remporter de nouveaux contrats de la manière la plus rentable possible" déclare Eric Legrand, président de Jack in the Box.

Une croissance rapide

Xait a défini une stratégie de croissance en trois volets : croissance organique provenant des clients existants, croissance organique provenant des nouveaux clients, croissance externe par acquisitions.

Le chiffre d'affaires organique de Xait a augmenté de plus de 20 % en 2021, pour atteindre environ 100 millions de couronnes norvégiennes (environ 10 M€). Les revenus du groupe Xait étaient d'environ 85 millions de couronnes norvégiennes (environ 8,5 M€) en 2021, avec une marge bénéficiaire saine.

" L'achat de Jack in the Box est la troisième acquisition de Xait en un peu plus de douze mois. Cette acquisition est la plus importante à ce jour et fera croître le revenu récurrent de Xait d'environ 30 % et portera le nombre total d'employés à près de 90. En trois ans seulement, nous avons triplé notre revenu récurrent, ce qui nous place parmi les plus grands acteurs mondiaux du secteur des logiciels de proposition" déclare Frank Skavland, directeur financier de Xait.

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction. Les dirigeants et actionnaires actuels de Jack in the Box, le président Eric Legrand et le directeur général Fabrice Peim, investissent dans Xait et continueront à diriger Jack in the Box.

"Conserver les compétences de Jack in the Box est essentiel pour nous. C'est pourquoi nous sommes très heureux que l'équipe de direction de Jack in the Box poursuive à nos côtés. Ensemble, nous visons à réaliser des synergies de croissance et à capitaliser sur le potentiel inexploité de nos technologies afin d'atteindre une croissance internationale significative dans les années à venir" déclare Eirik Gudmundsen.

Qui est Xait ?

Xait est éditeur de deux solutions logicielles XaitPorter et XaitCPQ, toutes deux destinées à produire des documents commerciaux (réponses aux appels d'offres, contrats et rapports) de manière efficace et collaborative, sur un segment de marché complémentaire à celui de Jack in the Box. Le siège de XAIT est à Stavanger, Norvège. Le groupe, qui dispose déjà de bureaux à Londres, et aux USA (Austin, Texas), est dans une dynamique de développement à l'international et a fait l'acquisition de BlueprintCPQ en décembre 2020 et Privia en Juin 2021.

À propos de Jack in the Box

Jack in the Box est le seul expert en Proposal Management en France. Le Proposal Management développe des méthodes et des outils pour améliorer la rédaction des propositions commerciales, des mémoires techniques et des réponses aux appels d'offres. Avec 150 clients et plus de 7000 commerciaux équipés, Proposal Studio a produit plus d'un million de documents commerciaux depuis son lancement en 2001.

www.jack.fr

À propos de Xait

Xait est une entreprise mondiale de technologie logicielle qui fournit aux entreprises clientes des logiciels de co-création de documents, d'automatisation, de collaboration et de tarification intelligente.

Notre logiciel XaitPorter, basé sur le cloud, est une solution complète de co-création tout-en-un permettant aux entreprises de créer des documents de haute qualité avec les contributions de nombreux auteurs simultanément. XaitPorter simplifie et rationalise la production de documents, afin qu'une entreprise puisse maximiser les revenus provenant des offres et des propositions et d'autres documents critiques pour l'entreprise.

Notre deuxième produit, XaitCPQ, aide les entreprises à remporter plus de contrats avec de meilleures marges, en permettant de construire et de tarifer correctement des combinaisons de produits et de services, et ce, rapidement et facilement.

Automatise la tarification complexe

Empêche les gens de faire des erreurs

Appliquer les meilleures pratiques à votre tarification et à vos devis.

En un mot, nous aidons nos clients à gagner des affaires en soutenant leurs efforts d'aide à la vente, du devis au contrat.

Xait a été fondée en 2000.

