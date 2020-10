Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, leader du tourisme en Europe, choisit Insider pour orchestrer des parcours clients personnalisés

PARIS, le 5 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, le plus grand groupe européen de tourisme et de loisirs, s'allie avec Insider, plateforme leader de l'orchestration omnicanale de l'expérience client pour offrir des expériences cross-canal et mettre à profit la combinaison des données CRM et de l'intelligence artificielle et ainsi fournir à la fois la meilleure expérience utilisateur globale et la meilleure expérience individualisée à chaque étape du parcours client.

La plateforme permet aux équipes marketing d'entreprises B2C et e-commerce de relier les données entre différents canaux de communication, prévoir le comportement potentiel des clients avec l'IA et d'individualiser les expériences sur tous les canaux avec précision.

« Notre partenariat avec Insider nous permettra d'offrir des expériences hyper-personnalisées à nos utilisateurs en ligne. Nous sommes persuadés que les capacités de segmentation prédictives alimentées par l'IA nous permettra d'offrir le type d'expériences que nos clients recherchent lorsqu'ils s'adressent à nous. »

Fanjuan Shi, Director of Data, Analytics, Acquisition & Activation chez PVCP.

Avec ses deux métiers complémentaires - l'immobilier et le tourisme - le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs maîtrise l'ensemble de la chaîne immobilière, depuis la conception du projet, la recherche de foncier, le financement, la construction, le montage financier jusqu'à la commercialisation auprès d'investisseurs particuliers ou institutionnels, et la gestion locative.

Le Groupe développe des concepts de loisirs et de vacances autour du thème de la nature et de l'environnement. La position unique de la marque repose sur son slogan selon lequel une expérience client exceptionnelle fait partie des services de voyages et de vacances proposés.

Le partenariat avec Insider permettra au Groupe PVCP de proposer des expériences utilisateurs individualisées et une personnalisation basée sur la technologie de micro-segmentation alimentée par l'IA d'Insider.

Le Groupe PVCP gère un réseau touristique de plus de 46 200 maisons et appartements situés sur 285 sites en Europe et a accueilli plus 8 millions de vacanciers en 2019. Cette collaboration avec Insider permettra à la marque d'optimiser ses stratégies d'engagement digital pour égaler la très haute qualité de ses propriétés et services proposés à travers l'Europe.

À propos d'Insider

La Plateforme de Gestion de Croissance (GMP) Insider aide les spécialistes du marketing à stimuler la croissance tout au long du funnel, de l'Acquisition à l'Activation, la Rétention et les Revenus. Les capacités avancées de micro-segmentation permettent aux équipes marketing d'offrir des parcours utilisateurs personnalisés sur web, web mobile, les applications mobiles et ads. Insider va plus loin en rendant la plateforme facile à déployer et simple à utiliser, dispensant les e-commerçants d'intégrations complexes et d'une dépendance aux équipes IT. Cela se traduit par une plus grande efficacité et la maximisation à plein potentiel du travail commercial et marketing réalisé.

La Plateforme de Gestion de Croissance (GMP) Insider a été classée au Gartner's Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs 2020 et reconnue comme Leader in the G2 GridⓇ dans le domaine du marketing mobile pour le 14e trimestre consécutif.

Insider est une entreprise technologique avec des bureaux situés à Paris, Londres, Singapour, Tokyo, Hong-Kong, Séoul, Sydney, Paris, Helsinki, Barcelone, Dubaï, Moscou, Varsovie, Taipei, Jakarta, Istanbul, Kiev, Hô Chi Minh-Ville, Bangkok, Bruxelles, Amsterdam, Manille, Wellington, Luxembourg, Ankara, et Kuala Lumpur.

