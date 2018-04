Le groupe Tanaka Kikinzoku participe à la première édition du Grand prix mondial de cécifoot de l'IBSA en tant que sponsor de catégorie

Depuis 2017, Tanaka Holdings apporte son soutien aux activités de la JBFA en tant que partenaire et sponsor de l'équipe nationale féminine de cécifoot du Japon afin d'aider à faire connaître le cécifoot auprès du grand public et d'étendre la pratique de ce sport.

Tanaka Holdings a participé à cette première édition 2018 du Grand prix mondial de cécifoot de l'IBSA en tant que sponsor de catégorie en soutenant les activités en lien avec l'organisation des cérémonies et en fournissant des médailles, des trophées et des plaques aux équipes et aux joueurs afin de contribuer au développement du cécifoot au niveau national et international. Elle a également remis des cadeaux honorifiques aux équipes qui ont participé aux « Development Games », en leur souhaitant beaucoup de succès pour l'avenir. Cette autre compétition internationale a eu lieu simultanément pour aider à renforcer le développement des équipes.

Le Grand prix mondial de cécifoot de l'IBSA est un nouvel évènement organisé pour la première fois cette année sous couvert de l'IBSA dans le but d'étendre la pratique du cécifoot dans toute l'Asie et dans le monde entier. Lors de cette première édition, six pays parmi les 16 meilleurs du classement mondial ont pris part à la compétition dans la catégorie Élite. Les six pays ont été divisés en deux groupes de trois équipes, le groupe A et le groupe B, pour jouer dans une phase préliminaire de tournoi à la ronde. Les équipes arrivées en troisième place dans leur groupe se sont affrontées pour disputer la cinquième place. Les équipes arrivées en deuxième place dans leur groupe se sont disputé la troisième place tandis que les équipes arrivées en première place se sont qualifiées pour la finale. La finale et le match pour la troisième place ont eu lieu le 25 mars dernier, le dernier jour du Grand prix. La Turquie (deuxième du groupe A) a décroché la troisième place en battant la Russie (deuxième du groupe B) et l'Argentine (première du groupe B) a décroché le titre de vainqueur de cette nouvelle compétition après avoir battu l'Angleterre (première du groupe A). Des prix ont ensuite été remis aux équipes et aux joueurs lors d'une cérémonie de remise de prix. L'avant-dernier jour du Grand prix, le Japon a quant à lui battu la France et terminé cinquième.

Ce que Tanaka Holdings a présenté :

- Catégorie Élite

1 re place : médaille d'or, trophée du vainqueur

place : médaille d'or, trophée du vainqueur 2 e place : médaille d'argent

place : médaille d'argent 3 e place : médaille de bronze

place : médaille de bronze Prix du meilleur joueur : plaque (avec le logo du Grand prix, en or)

Prix du joueur le plus combatif : plaque (avec le logo du Grand prix, en argent)

Meilleur buteur : plaque (avec le logo du Grand prix)

Meilleur gardien : plaque (avec le logo du Grand prix)

- Prix Tanaka

Prix Tanaka du meilleur effort : trophée

du meilleur effort : trophée Autres : Classificateurs de déficience visuelle

Médailles

À propos du groupe Tanaka Kikinzoku

Depuis sa création en 1885, le groupe Tanaka Kikinzoku a développé une gamme diversifiée d'activités commerciales axées sur les métaux précieux. Tanaka est leader au Japon en termes de volume de métaux précieux manipulés. Pendant de très nombreuses années, le groupe Tanaka Kikinzoku n'a pas seulement fabriqué et commercialisé des métaux précieux pour l'industrie, mais a aussi fourni des métaux précieux sous la forme de bijoux et de ressources. Spécialistes des métaux précieux, toutes les entreprises du groupe, situées au Japon et à l'étranger, travaillent de concert en combinant leur expertise en matière de fabrication, de vente et de technologie afin de proposer des produits et des services. Par ailleurs, afin de renforcer sa dynamique de mondialisation, Tanaka Kikinzoku a accueilli Metalor Technologies International SA au sein de son groupe en 2016.

En tant que professionnel des métaux précieux, le groupe Tanaka Kikinzoku continuera par ses efforts à contribuer au développement d'une société épanouie et prospère.

