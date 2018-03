Le Japon invite 30 personnalités influentes de premier plan de 20 pays et régions, dans l'optique de recevoir 40 millions de touristes internationaux en 2020

TOKYO, 22 mars 2018 /PRNewswire/ -- La Japan National Tourism Organization (JNTO, Organisation nationale du tourisme au Japon), a mis en place un projet visant à mettre en valeur l'attrait des ressources touristiques de chaque région du Japon, invitant 30 personnalités influentes de premier plan (blogueurs) de 20 pays et régions à visiter différentes parties du pays en mars 2018. L'objectif est de présenter à l'étranger les points d'intérêt touristique de chaque région. Quant aux endroits où ces personnalités vont se rendre, la JNTO s'est attaché à présenter et à mettre en valeur l'attrait du Japon à travers chacune de ces régions, en incluant des lieux « instagrammables » (photogéniques) et des programmes accessibles propres au Japon, outre les points d'intérêt touristique déjà bien connus de l'étranger.