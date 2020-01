Le lancement de HERE Mobility aura lieu en 2020 avec plus de 700 partenaires, pour un total de plus d'1 million de kilomètres parcourus en moins

La HERE Mobility Marketplace a enregistré une croissance de 150 % sur 12 mois en 2019, marquant une étape significative dans sa mission visant à établir une efficacité en matière de mobilité

AMSTERDAM, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- HERE Mobility, la première marketplace ouverte et neutre au monde, connectant l'offre et la demande en matière de transport en temps réel, dans le but de favoriser l'efficacité en matière de mobilité et de démocratiser l'écosystème, a annoncé aujourd'hui, son lancement en 2020, avec plus de 700 partenaires d'offre et de demande à travers le monde, ce qui représente une croissance de 150 % d'une année sur l'autre. En outre, HERE Mobility célébrera également 1 million de kilomètres parcourus en moins, à l'échelle mondiale d'ici la fin de l'année 2019. La croissance rapide de HERE Mobility résulte directement du nombre grandissant d'entreprises, dans tous les secteurs, qui recherchent des solutions de mobilité offrant une option de transport premier et dernier kilomètre, améliorant ainsi l'expérience client.

Le marché de MaaS (Mobility as a Service) est en constante expansion, en raison d'une congestion en hausse du trafic ainsi que d'autres changements économiques et sociaux. Ces facteurs se sont combinés pour donner lieu à un marché de la mobilité partagé dont on projette qu'il se développera pour atteindre une valeur de 1,5 à 2 billions d'USD d'ici à 2030. Les solutions de mobilité durables sont de plus en plus cruciales à travers le monde, alors qu'on s'attend à ce que 60 % de la population mondiale résident en zone urbaine d'ici 2030 et que le nombre total de kilomètres parcourus devrait atteindre son plus haut niveau historique en 2040.

Les services de covoiturage populaires ne faisant qu'exacerber les problèmes de congestion, la marketplace de mobilité intelligente, ouverte et concurrentielle de HERE Mobility, lutte contre les préoccupations en matière de transport pour les entreprises de tous secteurs, en leur permettant de connecter leurs clients à la plus large gamme d'options de mobilité régionale disponibles sur une seule plateforme multi-modale. La Mobility Marketplace permet aux entreprises d'enrichir leur offre principale, créant une expérience client complète de bout en bout.

Avec plus de 2,5 millions de véhicules inscrits, la HERE Mobility Marketplace est maintenant disponible dans plus de 100 villes majeures à travers le monde. En 2019, cette marketplace a observé une croissance de 200 % parmi les partenaires entreprise en Amérique du Nord et une croissance de 100 % parmi les partenaires entreprise en Europe.

« Pour faire face à la concurrence dans l'écosystème sursaturé d'aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche d'une expérience client porte à porte, incluant le transport du premier au dernier kilomètre », a déclaré Liad Itzhak, Vice-Président Sénior et chef d'entreprise de HERE Mobility. « En connectant de nouveaux secteurs à nos solutions de mobilité, nous aidons non seulement à créer la mobilité durable, mais nous permettons aussi aux entreprises d'offrir une expérience complète à leurs clients. »

« Tandis que les géants du covoiturage ont accaparé un pourcentage du marché hyper-fragmenté en proposant des tarifs inférieurs à ceux des autres fournisseurs de mobilité, nous nous montrons encore plus innovants que les innovateurs », a poursuivi M. Itzhak. « Notre technologie renforce la majeure partie du marché et permet à ces fournisseurs d'être compétitifs en assurant qu'ils soient aussi efficaces que possible. Cela permet aux fournisseurs de proposer un service de haute qualité, de réduire leurs prix et de faire en sorte que chaque kilomètre compte, avec des trajets optimisés ; c'est une victoire pour les fournisseurs, les consommateurs et l'environnement. »

Les entreprises de différents secteurs variés ont fait équipe avec HERE Mobility en 2019 pour satisfaire leurs besoins en termes de mobilité. Le W Hollywood, le Four Points by Sheraton à San Diego et le Westin San Diego, appartenant à Marriott International, font notamment partie des partenaires hôteliers . Les partenaires dans les secteurs financiers et bancaires incluent Wirecard, leader des technologies financières numériques, et Bancolombia. Les partenaires dans les secteurs du voyage et du tourisme comprennent le Fleet Science Center de San Diego, le fournisseur européen de services d'assistance routière ARC Europe, et Multiplan, développeur brésilien des plus grands complexes d'affaires et commerciaux du pays.

HERE Mobility est l'unité commerciale axée sur la mobilité de HERE Technologies, visant à démocratiser l'écosystème de la mobilité afin d'atteindre une efficacité en matière de mobilité. Avec sa technologie de pointe, HERE Mobility a créé une marketplace ouverte, concurrentielle et intelligente pour la mobilité, prenant en charge tous les services de transport, connectant l'offre et la demande en matière de mobilité en temps réel, afin de rendre les particuliers et les entreprises autonomes dans le monde entier.

En fournissant les outils et technologies adéquats, HERE Mobility rend les MaaS faciles à utiliser et accessibles à tout le monde, partout dans le monde. Depuis le lancement de HERE Mobility en janvier 2018, des prestataires de services de transports d'Europe, des États-Unis et d'Amérique latine ont rejoint la HERE Mobility Marketplace, avec un total de plus de 2,5 millions de véhicules. La HERE Mobility Marketplace est déjà opérationnelle dans 100 villes, y compris Los Angeles, Amsterdam, Athènes et Barcelone, et devrait être lancée dans de nombreuses autres villes au cours des mois à venir. En apprendre plus.

