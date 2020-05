Le lancement mondial de la plateforme KidsLoop inaugure une nouvelle ère pour l'apprentissage des jeunes enfants

Joe Lam, directeur général de Pearson pour l'Inde et la Grande Chine, a fait remarquer que ce partenariat stratégique entre les deux parties intervenait à un moment important pour Pearson, après le début de l'épidémie de COVID-19.

D'autres marques chinoises réputées dans le domaine de l'éducation, notamment Owen Group, cRAdleGrow et MoreCare, ont également annoncé leur intention d'utiliser la plateforme KidsLoop. Au cours du mois de mai, Calm Island prévoit d'annoncer le rattachement d'autres marques mondiales du secteur de l'éducation à KidsLoop.

« C'est un honneur de travailler avec des entreprises aussi prestigieuses et d'offrir le meilleur programme d'éducation préscolaire », a déclaré David Roberts, PDG de Calm Island. « KidsLoop est une nouvelle expérience amusante pour les enfants, les enseignants et les parents. Nous sommes persuadés que nous allons apporter beaucoup de joie et améliorer la qualité de l'enseignement pour les enfants du monde entier. »

L'offre SaaS polyvalente de KidsLoop combine un système de gestion du contenu et de l'apprentissage (CLMS) riche avec une bibliothèque de contenu interactif et des outils de planification des leçons, en plus de KidsLoop Live, qui permet de proposer des leçons interactives et sécurisées diffusées en direct.

La collecte et l'analyse des données d'apprentissage constituent un autre aspect important de KidsLoop. La confidentialité des données est assurée par un chiffrement de bout en bout sur une infrastructure de type « blockchain ». En outre, la propriété intellectuelle des fournisseurs de contenu est protégée par des tatouages numériques et une technologie de gestion des droits numériques (DRM). La protection de la vie privée de l'utilisateur et de l'adresse IP du propriétaire sont aujourd'hui des caractéristiques essentielles pour n'importe quelle nouvelle plateforme éducative.

« Le COVID-19 a entraîné une accélération de nombreuses tendances numériques, et nous pouvons clairement voir que le secteur de l'éducation des jeunes enfants est également en train de changer. Alors que les écoles s'adaptent à ce nouveau paradigme, elles ont besoin d'une solution en ligne pour les périodes où l'apprentissage en classe est interrompu. KidsLoop aidera les prestataires d'éducation préscolaire à effectuer leur transition de l'enseignement hors ligne à l'enseignement en ligne », a expliqué David Roberts, PDG de l'entreprise.

Calm Island est une société mondiale de technologies de l'éducation fondée en 2011 et possédant des bureaux à Hong Kong, Séoul, Shanghai et Los Angeles. La société s'efforce d'associer un contenu émotionnellement stimulant à la technologie et aux données afin d'améliorer le niveau de lecture et le taux d'alphabétisation des jeunes enfants. Par le biais de sa marque populaire Badanamu et de sa plateforme d'éducation préscolaire KidsLoop, Calm Island offre des solutions d'apprentissage engageantes aux enfants du monde entier.

