Le leader de la fourniture de logiciels, Harness, étend sa présence mondiale avec de nouveaux bureaux de R&D à Belfast et Belgrade

Nouvelles embauches : Stephen Line, ancien membre de Cloudera, supervisera les opérations commerciales, Nick Smyth, ancien membre de Puppet, dirigera la R&D

LONDRES, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Harness, la plate-forme leader pour la livraison de logiciels, a annoncé aujourd'hui une présence élargie sur le marché européen avec deux nouveaux bureaux de recherche et développement à Belfast et Belgrade. La plate-forme de livraison de logiciels basée à San Francisco accueillera plus de 30 ingénieurs dans les deux bureaux, rejoignant ainsi son centre commercial existant à Londres. En outre, l'entreprise accueille deux cadres supérieurs pour diriger l'accompagner dans ses efforts. L'ancien dirigeant de Cloudera, Stephen Line, supervisera les opérations commerciales en tant que vice-président et directeur général de la région EMEA et Nick Smyth, précédemment vice-président de l'ingénierie chez Puppet, sera vice-président de l'ingénierie pour Harness, à Belfast.

La pression n'a jamais été aussi forte pour les développeurs des entreprises de toutes tailles, qui doivent livrer des logiciels rapidement et sans faille. Depuis 2017, Harness offre aux clients américains une vitesse, une sécurité, une facilité d'utilisation et une évolutivité inégalées via une plate-forme qui permet aux ingénieurs de se concentrer sur l'innovation, plutôt que de construire manuellement des pipelines de livraison de logiciels. Avec cette transition, Harness réaffirme l'importance de ce marché et rapproche son service de ses clients européens, parmi lesquels on compte Openbank, Metrikus, UK Home Office et Advanced. L'entreprise a stratégiquement placé les bureaux de Belfast et de Belgrade comme des centres d'innovation, attirant des ingénieurs talentueux.

« Lors de notre dernier tour de financement, nous savions que l'un de nos plus gros investissements serait le marché européen. Notre mission est de fournir des logiciels de nouvelle génération plus rapidement que jamais, quel que soit le lieu ou la taille de l'entreprise », a déclaré Jyoti Bansal, PDG et cofondateur de Harness. « Nous tenons cette promesse, en accueillant à la fois Stephen et Nick en tant que leaders expérimentés disposant d'une expertise locale sur la manière de mettre notre plate-forme entre les mains des développeurs qui en ont cruellement besoin, et en leur constituant une équipe mondiale d'ingénieurs en R&D pour rendre cela possible. »

Selon IDC, d'ici 2021, 80 % des entreprises européennes adopteront DevOps, mais seulement 10% d'entre elles excelleront dans l'accélération des performances et des cycles de livraison. En outre, à l'horizon 2024, les entreprises qui développent quotidiennement du code à la production devraient bondir de 3 % en 2019 à 40 %.

« L'opportunité que Harness a sur le marché européen est significative. En augmentant notre R&D, nous apporterons des produits nouveaux et révolutionnaires qui aideront les organisations à être aussi efficaces en matière de livraison de logiciels que les entreprises technologiques mondiales les plus grandes et les plus dynamiques comme Apple, Facebook et Netflix »,a déclaré Nick Smyth, vice-président de l'ingénierie pour Harness. « Nos clients peuvent s'attendre à un service "toujours disponible", qu'ils se trouvent aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg ou en Israël. »

« C'est un plaisir de travailler avec les équipes commerciales britanniques et d'ingénieurs américains de Harness. Le soutien qu'ils nous ont apporté et les efforts déployés par leurs équipes pour créer un produit homogène sont très clairs »,a déclaré Sam Hall, responsable de la technologie chez Metrikus. « Nous les avons trouvés exceptionnellement réactifs et serviables, et l'ajout d'un support d'ingénierie local facilitera encore plus la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités et intégrations dans nos opérations. »

Harness investira, soutiendra et se développera dans de nouvelles villes de la région EMEA cette année. Elle élargira également les équipes existantes et inclura des équipes commerciales basées à Londres, Paris, Amsterdam et Munich. La conférence annuelle des utilisateurs de l'entreprise, Unscripted, qui se tiendra les 16 et 17 juin prochains, sera l'occasion de présenter plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les développeurs, immédiatement disponibles pour les clients de la région EMEA. Pour plus d'informations sur la façon dont les entreprises peuvent fournir des logiciels de nouvelle génération, consultez le site harness.io et pour plus de détails sur Unscripted ou pour vous inscrire à l'événement, cliquez ici.

Basée à San Francisco, Harness est la seule plate-forme de bout en bout pour la livraison complète de logiciels, conçue pour offrir aux équipes d'ingénieurs et DevOps un moyen simple et sécurisé de mettre des applications en production. Harness utilise l'apprentissage automatique pour détecter la qualité des déploiements et annuler automatiquement ceux qui ont échoué, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le besoin de scripts personnalisés et de supervision manuelle. Parmi les clients de Harness figurent NCR, Kohl's, Discover Financial, Nationwide Insurance et McAfee. Suivez Harness sur Twitter ou essayez Harness gratuitement sur harness.io.

