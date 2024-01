Le ministre en chef Eknath Shinde renforce la trajectoire économique du Maharashtra, d'un billion de dollars, lors du Forum économique mondial 2024

Le Maharashtra obtient des protocoles d'entente d'investissement d'une valeur de 44 milliards de dollars et reçoit une déclaration d'intérêt pour un investissement supplémentaire de 12,5 milliards de dollars, afin de générer près de 200 000 emplois dans divers secteurs

DAVOS, Suisse, 21 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le ministre en chef du Maharashtra, Shri Eknath Shinde, a conclu avec succès sa visite au Forum économique mondial 2024 (WEF) à Davos, repartant avec la signature de protocoles d'accord visant à attirer des investissements substantiels dans l'État et fort de plusieurs rencontres avec des dirigeants politiques, médiatiques et commerciaux internationaux.

Au cours de sa visite, Shri Shinde était accompagné du ministre de l'Industrie, Shri Uday Samant, et a signé 19 protocoles d'accord avec des entreprises multinationales, dont Hyundai Motors et ABInBev, ainsi qu'avec des entreprises nationales dans divers secteurs, jetant les bases pour propulser le Maharashtra dans une phase de croissance rapide pour atteindre son objectif de billions de dollars. Ce voyage s'appuie sur les succès de l'assemblée générale annuelle du WEF en 2023 et continue de démontrer la conviction mondiale que Magnetic Maharashtra est la porte d'entrée stable et fiable vers l'Inde.

Présentant le Maharashtra, qui a le plus grand PIB (par État) en Inde, comme le principal centre d'investissement, Shri Shinde a formalisé des protocoles d'entente d'une valeur d'environ 44,2 milliards de dollars et a reçu une déclaration d'intérêt pour un investissement de 12,5 milliards de dollars, attirant un investissement total de 56,7 milliards de dollars, toutes avec des composantes importantes de FDI (Foreign Direct Investment, ou investissement direct étranger), avec le potentiel de créer environ 200 000 emplois dans divers secteurs, y compris l'électronique, les TI/les services liés aux TI, les centres de données, les pierres précieuses et les bijoux, l'agriculture, l'automobile et les énergies renouvelables.

Ces accords stratégiques stimuleront considérablement le paysage économique de l'État. Ils comprennent notamment la mise en place d'une usine d'hydrogène et d'ammoniac verts par Inox Air Product, une usine de fabrication de film séparateur de batteries par BC Jindal, de l'expansion de la capacité de production de papier par un conglomérat mondial des ressources naturelles, l'expansion de l'activité de brasserie par ABInBev, l'expansion du port de Dighi par Adani Group, JSW Steel dans les énergies renouvelables, l'investissement de Godrej Agrovet dans l'expansion de l'alimentation du bétail et les segments chimiques, la mise en place de parcs solaires par CtrlS Data Center, l'investissement de Web Werk dans les centres de données de TI/services liés aux TI et les plans d'expansion de Hyundai Motor.

En concluant sa visite, Shri Shinde, Ministre en chef du Maharashtra, a déclaré : « Ma visite au Forum économique mondial s'est avérée très productive. La diversité des investissements entre les secteurs réaffirme la position unique du Maharashtra en tant que porte d'entrée de l'Inde. Je suis déterminé à diriger les initiatives de l'État pour atteindre notre objectif ambitieux de 1 000 milliards de dollars en PIB. L'avenir est prometteur, et je suis enthousiaste à l'idée de propulser le succès continu du Maharashtra sur la scène mondiale, ce qui n'est possible que grâce aux gens incroyables et talentueux du Maharashtra. »

À propos du Maharashtra :

Le Maharashtra est l'un des États les plus industrialisés de l'Inde, contribuant pour 16 % environ à la production industrielle du pays et pour 25 % à son PIB. Le secteur des services est celui qui contribue le plus à l'économie de l'État, avec environ 62 % de son PIB, tandis que le secteur manufacturier est le deuxième plus grand contributeur à l'économie de l'État, avec environ 20 % de son PIB. Les principaux secteurs du Maharashtra sont l'automobile, l'ingénierie, le textile, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, la pétrochimie, l'agroalimentaire et les TI/services liés au TI.

Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)

MIDC est l'agence de promotion des investissements du gouvernement du Maharashtra. La société est non seulement la plus grande autorité de développement industriel du pays, mais également l'une des autorités de promotion des investissements les plus compétentes d'Asie du Sud-Est. Au cours des 5 dernières décennies, MIDC a permis à l'État d'atteindre une position de leadership incontestée en matière d'investissements et d'industries.