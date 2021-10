Le National Industrial Hemp Council confirme que le gouvernement américain finance la croissance du marché international du chanvre industriel

Ce financement permettra au NIHC de travailler à l'établissement d'un cadre réglementaire commun pour le chanvre sur les principaux marchés, facilitant ainsi le développement des marchés d'exportation. Le NIHC soutiendra également les entreprises qui entrent ou opèrent dans le secteur, tout en sensibilisant les consommateurs aux avantages environnementaux du chanvre industriel et à ses nombreuses applications, du carburant à l'alimentation en passant par le tissu et la construction.

Le président de la NIHC, Patrick Atagi, ancien cadre supérieur du département de l'agriculture des États-Unis, a ainsi commenté :

« La confirmation du financement est significative. Elle reconnaît, pour la première fois, les réels avantages économiques et environnementaux du chanvre. Et elle indique que c'est un marché qui est là pour rester.

Nous devons maintenant réunir des parties clés sur les marchés. Nous devons établir des normes et des cadres réglementaires communs, tant pour la production que pour la certification des produits et des outils, qui sont essentiels pour développer le commerce international et réaliser le véritable potentiel de cette industrie. »

Le NIHC a été créé en 2019 en tant que défenseur international du chanvre industriel des États-Unis, favorisant la croissance durable à long terme d'une industrie mondiale qui devrait être multipliée par neuf pour atteindre 89 milliards de dollars d'ici 2025.

En 2019, la taille estimée du marché mondial du chanvre industriel et de ses produits était de 11,1 milliards de dollars. Ce marché devrait atteindre 89 milliards de dollars d'ici 2025 (marché américain = 25 milliards de dollars). Les textiles, l'alimentation, l'utilisation industrielle et le cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre devraient être les principaux moteurs du marché.

La NIHC se concentrera sur les marchés européens et asiatiques et a identifié trois domaines clés pour le développement du marché : la facilitation du commerce, le développement et l'harmonisation des normes, ainsi que la transparence et la communication à l'échelle du secteur.

Les premiers efforts de développement international se concentreront sur l'Europe et l'Asie. Les principaux pays de croissance seront l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1655865/NIHC_Patrick_Atagi.jpg

Pour plus d'informations :

Greg Moore @gt&i :

[email protected]

M :+44 (0)7748 968695

SOURCE National Industrial Hemp Council (NIHC)