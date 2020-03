Le Ningxia, étoile montante sur la carte mondiale des vins

YINCHUAN, Chine, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- La région autonome chinoise hui du Ningxia a remporté 22 médailles d'or, soit la région viticole la plus primée de Chine, à l'occasion du Berliner Wein Trophy organisé le 9 mars, d'après le Comité administratif de la zone de l'industrie du raisin de la région viticole des contreforts Est du mont Helan, au Ningxia. En tant qu'étoile montante parmi les régions viticoles, le Ningxia a remporté plus de 700 prix internationaux ces dernières années.

Grâce à un terroir spécial offrant longue durée, tchernoziom, faibles précipitations, etc., les contreforts Est des monts Helan au Ningxia, souvent baptisés Bordeaux chinois, sont largement reconnus comme l'un des meilleurs lieux au monde pour la plantation de raisin de cuve et la fabrication de vins exceptionnels.

Actuellement, grâce à 38 000 hectares de zone de plantation de raisin de cuve et à une production d'environ 120 millions de bouteilles de vin par an, le Ningxia est devenu la plus grande région de production intense et contiguë de Chine.

Le Ningxia est la première région de vins de château en Chine, et attire de nombreux investisseurs chinois et étrangers. À la fin de l'année 2019, 92 exploitations viticoles ont été bâties, et 119 étaient en cours de construction. Le vin du Ningxia est exporté dans plus de 20 pays et régions, dont la France, le Canada, l'Australie, etc.

Le Ningxia est devenu le premier expert chinois à l'échelle de la province à faire partie de l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) en 2012, et la province a intégré l'Atlas mondial du vin en 2013.

Jancis Robinson, Master of wine, a félicité la province : « Il ne fait aucun doute que l'avenir du vin chinois réside au Ningxia. »

