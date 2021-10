Le nouveau documentaire original de TBD Media Group suit Karin Laske dans sa traversée de la Grande-Bretagne à vélo

Karin est une cycliste passionnée et une amoureuse des grands espaces. Par le biais d'une série de questions d'entretien, elle nous parlera de son histoire et de sa passion pour le cyclisme, des raisons pour lesquelles elle s'est engagée à mener à bien cette entreprise et de ce qui lui tient tant à cœur. Les 18 derniers mois ont été un exercice de confinement, les individus du monde entier s'étant collectivement isolés en réponse à la pandémie de COVID-19. Maintenant qu'elle a la possibilité d'aller à l'extérieur, Karin est déterminée à ne pas manquer un seul moment de liberté. En outre, la durabilité et le changement climatique étant devenus les principaux problèmes du monde moderne, la nécessité d'une réduction significative et immédiate de l'empreinte carbone mondiale n'a jamais été aussi forte. Karin espère que son voyage à vélo, le véhicule le plus respectueux du climat à l'échelle d'un voyage, contribuera à sensibiliser le public au potentiel des voyages longue distance durables.

Les réalisateurs dévoués du TBD Media Group utiliseront des techniques documentaires de pointe pour fournir un compte rendu franc et personnel du voyage de Karin, ainsi qu'un aperçu clair des défis qu'elle devra relever et de la manière dont elle les surmontera. Le film comprendra également des entretiens avec des cyclistes professionnels et, grâce à leurs témoignages et à ceux de Karin elle-même, offrira leur point de vue sur les concepts d'autonomisation, d'inspiration et d'égalité des sexes, tels qu'ils sont définis dans les objectifs de développement durable des Nations unies.

Ce film et le voyage de Karin sont parrainés par la société de vêtements de cyclisme MAAP et le producteur d'aliments nutritionnels Huel. MAAP fournit les vêtements et l'équipement de protection de Karin pour le voyage, tandis que Huel offre une gamme de produits alimentaires de sa marque. Le détaillant de vélos Goldhawk, basé à Londres, fournira à Karin un vélo de secours pour l'aider à réussir.

Karin elle-même ajoute : « C'est le défi qui compte. Je veux pouvoir regarder en arrière sur ce voyage et savoir que j'ai réussi. J'ai déjà rejoint l'Allemagne à vélo depuis Londres en passant par Paris, mais pas aussi loin. C'est donc le prochain défi que je suis déterminée à relever, et si je peux faire ou inspirer quelque chose de bien en le faisant, ce sera encore mieux ».

Vous voulez participer à l'action ? Suivez le parcours de Karin en direct sur https://www.tbdmediagroup.com/end-to-end ou via le hashtag #EndToEnd sur les médias sociaux.

