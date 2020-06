Le nouveau rapport mondial de Cynosure révèle le vif désir des consommateurs dans la reprise des traitements esthétiques en cabinet

Le rapport intitulé « Le retour des patients esthétiques après la COVID-19 » indique que la majorité des consommateurs est impatiente de reprendre les traitements et propose des mesures que les praticiens se doivent d'adopter pour garantir la confiance des patients

WESTFORD, Massachussets, 22 juin 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Cynosure, l'un des leaders mondiaux de l'esthétique médicale, a présenté le rapport intitulé « Le retour des patients esthétiques après la COVID-19 », une étude menée sur plusieurs continents qui a permis de recueillir des informations essentielles sur la manière dont les consommateurs perçoivent la reprise des traitements esthétiques en cabinet tandis que les restrictions imposées pour faire face à la pandémie de coronavirus commencent à être levées. Ce rapport traduit une forte volonté de reprendre les interventions non invasives en cabinet, quelle que soit la région du monde concernée, et dresse la liste des précautions spécifiques qui ont été citées par les consommateurs comme pouvant les aider à se sentir plus en sécurité, plus en confiance et plus à l'aise lorsqu'ils se rendent physiquement chez leurs praticiens. Ce rapport offre également un aperçu des points de vue des praticiens, des degrés de confiance et du calendrier prévu de retour des patients.

Le rapport « Le retour des patients esthétiques après la COVID-19 » s'appuie sur une enquête menée pour le compte de Cynosure auprès de 3 000 consommateurs enclins à recourir à des traitements esthétiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en Corée du Sud et en Australie. Cette enquête visait à déterminer les conséquences de la pandémie en évaluant dans quelle mesure les consommateurs étaient à l'aise à l'idée de recevoir des traitements en cabinet. Tandis que les professionnels s'efforcent de s'adapter à l'évolution du secteur, ces données fournissent des informations précieuses et précisent les meilleures pratiques ainsi que les prochaines mesures que devront adopter les praticiens pour garantir à leurs patients qu'ils peuvent reprendre leur traitement en toute confiance. Les données recueillies ont confirmé la forte demande des consommateurs en traitements non invasifs tels que l'épilation laser et les interventions de rajeunissement de la peau, 85 % des personnes interrogées dans le monde faisant part de leur volonté de reprendre un traitement esthétique dans les 12 mois suivant la levée des restrictions, et 63 % déclarant qu'elles seraient prêtes à reprendre le chemin des cabinets dans les trois mois suivant la levée des restrictions dans leurs pays respectifs.

« Nous prenons notre rôle de leader de l'esthétique médicale très au sérieux. Aussi, fournir à nos médecins ce dont ils ont besoin pour servir au mieux leurs patients reste notre priorité absolue, qu'il s'agisse de la technologie laser de pointe ou, comme dans ce cas précis, de données mondiales tangibles pour aider les cliniciens à prendre des décisions essentielles afin de garantir la sûreté et la sécurité de leurs patients », déclare Todd Tillemans, directeur général de Cynosure. « Lorsque les fonds sont rocheux, le capitaine se doit de se montrer fort, et l'équipage de Cynosure reste fidèle à son engagement de sensibiliser les praticiens esthétiques du monde entier afin de les aider à définir une ligne de conduite qui permette aux patients de reprendre les traitements qu'ils jugent être importants pour eux ».

Si les mesures que doivent prendre les cabinets pour garantir que leurs patients soient à l'aise à l'idée de revenir varient, l'utilisation d'équipements de protection individuelle (masques et gants), la diligence liée à la distanciation sociale et la communication proactive des cabinets au sujet des précautions d'hygiène mises en place sont les principaux facteurs qui influent sur la volonté des patients à revenir suivre des traitements. Parmi les autres éléments clés figurent les éléments suivants :

L'utilisation de masques et de gants par le personnel du cabinet est la principale mesure que les patients indiquent vouloir voir en place dans leurs cabinets d'esthétique.

Trente-six pourcent des personnes interrogées ont indiqué qu'elles se sentiraient plus rassurées si les patients en salle d'attente étaient également tenus de porter un masque.

Si les consommateurs restent très optimistes quant à leur reprise des traitements, l'espoir des praticiens n'est pas loin derrière. Une forte majorité de praticiens (76 %) prévoit que les patients reprendront leur traitement dans les 12 mois suivant la levée des restrictions et 62 % sont convaincus que les recettes de leur entreprise retrouveront les niveaux antérieurs à la pandémie.





« Déterminer la manière la plus sûre de naviguer dans ce nouvel environnement et de bien faire pour nos patients qui nous font confiance a été notre priorité absolue depuis la réouverture », affirme le Dr Christine Dierickx de Skinperium. « Le rapport de Cynosure représente le premier véritable ensemble de données traduisant les besoins et désirs actuels des consommateurs en matière d'esthétique. Cette plongée dans l'esprit des consommateurs est extrêmement précieuse, car elle me permet de mieux comprendre mes patients et les mesures qu'il me faut mettre en place pour leur permettre de revenir dans notre cabinet sereinement ».

Le rapport complet « Le retour des patients esthétiques après la COVID-19 » est disponible en téléchargement ici. Pour en savoir plus sur Cynosure, visitez https://cynosure.fr/covid-19/.

