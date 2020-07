Le nouveau simulateur de réseau 15 kVA au format 3U de Chroma booste les capacités de test

Les modèles 61809, 61812 et 61815 de Chroma sont dotés de capacités exceptionnelles telles qu'une sortie monophasée et triphasée, une large plage de tension de sortie de 350 VLN, une sortie 100 % CC et une entrée de tension universelle 200 V~480 V et sont entièrement régénératifs, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation. De plus, les utilisateurs peuvent augmenter la puissance de sortie en connectant jusqu'à 3 unités en parallèle pour une configuration haute densité d'une puissance de sortie de 45 kVA dans seulement 9U de hauteur. Outre la simulation de réseau pour l'alimentation de serveurs ou de produits commerciaux électriques, les nouveaux modèles de la série 61800 peuvent être utilisés avec des produits d'énergie verte tels que des onduleurs photovoltaïques, des systèmes de stockage d'énergie (ESS), des systèmes de conditionnement d'énergie (PCS), des microréseaux, du matériel d'alimentation électrique dans la boucle (PHIL), des équipements d'alimentation électrique des véhicules électriques (EVSE), des chargeurs embarqués (OBC), des chargeurs embarqués bidirectionnels (BOBC), etc., en apportant aux utilisateurs une toute nouvelle solution à haute densité de puissance de 9 kVA à 45 kVA.

De plus, les modèles 61809, 61812 et 61815 de Chroma sont équipés d'un écran tactile intelligent à l'interface utilisateur intuitive permettant aux utilisateurs d'effectuer rapidement un grand nombre de réglages et opérations. La saisie d'informations à partir de l'écran tactile et du bouton rotatif facilite la programmation et l'observation des paramètres d'entrée. Les fonctions de programmation avancées de PLD ont été considérablement améliorées, avec notamment de nouvelles commandes de type « toucher et glisser » lors de la programmation en mode LISTE ainsi que des fonctions « copier » et « coller » lors de la définition des séquences, offrant aux utilisateurs un moyen de programmation plus intuitif et pratique, similaire à l'utilisation d'un smartphone.

À propos de Chroma ATE Inc.

Fondé en 1984, Chroma ATE Inc. est un fournisseur leader à l'échelon mondial d'instruments de test et de mesure de précision, de systèmes de test automatisés, de systèmes de fabrication intelligents et de solutions de test et d'automatisation clés en main commercialisés dans le monde sous la marque « Chroma ».

Chroma dessert notamment les marchés des véhicules électriques, des LED, de l'énergie photovoltaïque, des batteries vertes, des semi-conducteurs, de la photonique, des écrans plats, de la vidéo et couleur, de l'électronique de puissance, des composants passifs, de la sécurité électrique, de la thermoélectricité, de l'inspection optique automatisée et des systèmes de fabrication intelligents pour les industries des TIC, des technologies propres et des secteurs « Smart Factory ».

