Le premier festival du livre de CPG s'est terminé avec succès le 10 octobre 2020

BEIJING, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le festival du livre de CPG a eu lieu du 10 juillet au 10 octobre. Pendant 3 mois, l'événement a offert des contenus numériques et imprimés de qualité du China Publishing Group (CPG) avec des réductions spéciales. En plus de l'exposition principale et de l'événement commercial, des conférences universitaires et des événements d'auteurs ont également été diffusés en ligne et en direct sur Facebook Live et YouTube Live. Le festival du livre s'est achevé avec succès le 10 octobre.

Plus de 30 activités ont eu lieu sur la plateforme en ligne pendant le festival du livre de CPG : 12 conférences littéraires en ligne, 15 vidéos de recommandation de livres et 3 lancements de livres se sont déroulés sur YouTube Live et Facebook. Plus de 50 sinologues installés à l'étranger ont participé aux activités en ligne. De plus, la page Facebook CPG Book Fest a été vue plus de 5 000 fois. En ce qui concerne les ventes papier, l'équivalent de plus de 150 000 dollars américains de livres imprimés publiés par CPG a été vendu lors de l'événement commercial. Mentionnons entre autres, la base de données de Zhonghua Book Company, qui est bien appréciée par les clients étrangers, tels que la base de données des livres anciens classiques chinois. De nombreux livres publiés par The Commercial Press, comme Zhongguo Bin Wei Yu Yan Zhi (Annales sur les langues chinoises en voie de disparition), sont également prisés dans les instituts de recherche et les universités.

Le premier festival du livre de CPG a suscité des réactions positives et la participation enthousiaste de clients à l'étranger. Des bibliothèques et des librairies de 24 pays et régions ont participé aux événements.

Le festival du livre de CPG est parrainé par la China Publishing Group Corporation (CPG) et organisé par la China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC).

China Publishing Group Corporation (CPG) est le groupe d'édition commerciale et professionnelle le plus important et le plus influent de Chine. À l'échelle internationale, il est le seul éditeur chinois classé parmi les 500 meilleures marques asiatiques. Il occupe la première place du pays avec 7 % des parts du marché intérieur de la vente au détail de livres et se classe continuellement au premier rang depuis les 13 dernières années. CPG possède 28 maisons d'édition, chaînes de librairies et bureaux à l'étranger, et ses activités s'étendent à plus de 130 pays et régions.

CPG Great Books (www.CPGGreatBooks.com) détient des livres numériques de qualité provenant des éditeurs chinois les plus réputés du China Publishing Group. Avec des milliers de livres électroniques et d'annexes de bibliothèques spécialisées dans différents domaines comme les études de sinologie, la plateforme est utile à la communauté universitaire des études relatives à l'Asie de l'Est. Les réductions spéciales proposées par le festival du livre de CPG attirent l'attention des clients.

Contact pour les médias :

Nancy Deng

Téléphone : 86(10) 65069500

courrier électronique : [email protected]cnpiec.com.cn

Consultez nos réseaux sociaux :

Facebook

YouTube

LinkedIn

SOURCE China National Publications Import & Export (Group) Corporation