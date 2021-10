Le premier groupe de National Industrial Design Institutes est officiellement annoncé lors de la Conférence mondiale 2021 sur le design industriel

YANTAI, Chine, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le 22 octobre, le premier groupe de National Industrial Design Institutes a été annoncé lors de la Conférence mondiale 2021 sur le design industriel qui s'est tenue au Yantai International Expo Center dans la ville de Yantai, dans la province du Shandong, selon le comité d'organisation de la Conférence mondiale sur le design industriel.

Conformément à l'exigence du 13e plan quinquennal de « créer des instituts nationaux de design industriel », le ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) a publié ses lignes directrices pour la création d'instituts nationaux de design industriel. Ces lignes directrices ont été formulées dans le but de créer des instituts de design industriel nationaux et provinciaux dans les industries et secteurs clés.

Après deux ans d'examen attentif, le premier groupe de cinq instituts nationaux de design industriel du MIIT a été annoncé lors de la cérémonie d'ouverture. Des hauts fonctionnaires du département de la politique et de la réglementation industrielles du MIIT ont approuvé les cinq instituts, qui représentent des industries telles que la conception numérique, la conception électrique à basse et moyenne tension, la céramique, la fabrication intelligente et l'écoconception.

Le Shandong Industrial Design Institute à Yantai devient le seul institut national de design industriel dans le secteur de la fabrication intelligente.

Liens vers les images jointes :

Lien: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=405384

Légende : Annonce du premier groupe de National Industrial Design Institutes

Lien: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=405389

Légende : Cérémonie d'annonce

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=405390

Légende : Cérémonie d'annonce

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=405392

Légende : Shandong Industrial Design Institute

Lien: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=405393

Légende : Shandong Industrial Design Institute

SOURCE The Organization Committee of the World Industrial Design Conference