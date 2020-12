Le premier traitement du visage à combiner la luminothérapie par LED et le massage galvanique

Doté d'un design futuriste, cet appareil de beauté de haute technologie est composé de 1 440 lumières LED qui pulsent simultanément, offrant un traitement facial complet et innovant du front au cou. Combinant la luminothérapie par LED et le massage galvanique à micro-courant, cette technologie de masque haut de gamme comporte trois modes automatiques axés sur des préoccupations spécifiques : le rouge pour raffermir la peau, le bleu pour l'acné et le vert pour un teint uniforme et une peau plus claire.

Bodyfriend Europe a déclaré : « Nous sommes très heureux de présenter un appareil de beauté révolutionnaire et de haute technologie en plus de notre collection de fauteuils de massage de luxe. C'est une solution parfaite pour les spas et les cliniques de la peau, ainsi que pour les clients individuels qui souhaitent un soin spa à domicile. Compte tenu du climat actuel de la pandémie de Covid-19, nous sommes en train d'accepter le besoin de soins du visage et de traitements de luxe à domicile. »

Afin de maximiser les effets du traitement GLED, des masques galvaniques « Back To The Nature » sont fournis avec l'appareil. Les masques faciaux sont conducteurs de la transmission de la lumière LED et augmentent la pénétration de divers nutriments fonctionnels en profondeur dans la peau. Dotés d'une feuille spéciale avec un film métallique composé à 100 % de cellulose, les masques faciaux BTN contiennent un sérum de rajeunissement qui améliore considérablement l'éclat, l'élasticité et l'hydratation de la peau.

Le Masque GLED offre une expérience à la fois totalement sûre et sans tracas, comprenant un système de stérilisation aux UV, une télécommande sans fil, une fonction de guide vocal, et une protection maximale des yeux grâce à la visière en silicone.

Bodyfriend est à l'avant-garde de la création de nouvelles tendances, avec un département interne de R&D médicale. Son succès réside dans sa recherche incessante de nouvelles technologies de bien-être pour fournir à ses clients le meilleur produit possible. Le Masque GLED est le résultat d'années de recherches et d'études menées par une équipe de dermatologues et d'experts en anti-âge.

Le nouveau Masque GLED est vendu au détail à 1 300 euros et peut être acheté en même temps que l'ensemble de la collection de fauteuils de massage de luxe de Bodyfriend, dans les magasins phares de Bodyfriend à Paris et à Milan, ainsi qu'en ligne à l'adresse suivante https://www.bodyfriend.fr

Pour plus d'informations sur le masque GLED, visitez le site : https://www.bodyfriend.fr/masque-gled/

SOURCE Bodyfriend