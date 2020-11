Le président de FIANET, Mario Stedile-Foradori, lance un appel aux gouvernements : « Un débat professionnel sur les remontées mécaniques s'impose d'urgence ! »

VIENNE, 27 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Mario Stedile-Foradori, président de la Fédération internationale des associations nationales d'exploitants de remontées mécaniques (FIANET), s'adresse au monde politique avec une demande urgente : « La discussion actuelle se fait au détriment de tous et ne rend pas justice à une discussion fondée sur les faits et l'objectivité ».

Il critique le fait que les remontées mécaniques font actuellement office de bouc émissaire et que, consciemment ou non, les faits sont amalgamés, créant ainsi une incertitude inutile. « Puis-je vous rappeler que l'exploitation des stations de ski n'a été responsable d'une augmentation du nombre de malades à aucun moment durant la pandémie. Ceux qui mettent l'après-ski et les remontées mécaniques dans le même panier ne s'engagent pas dans un débat honnête, mais contribuent avec leurs revendications populistes à un préjudice massif.

« Les compagnies de remontées mécaniques européennes ont beaucoup investi, ont fait face à la situation avec des plans d'action exécutés professionnellement et une grande responsabilité et ont activement développé des solutions qui fonctionnent », déclare Stedile-Foradori. « Si les différents États commencent maintenant à concentrer tous les problèmes liés au COVID-19 sur le ski, cela peut être une réponse simple pour faire la une des journaux, mais cette réponse est fausse. »

La politique devrait plutôt s'engager à promouvoir la fiabilité de la planification et les exigences opérationnelles. « L'industrie a fait ses devoirs de manière exhaustive – maintenant, c'est au tour de la politique, non pas comme cause du problème, mais comme solution », dit le président de FIANET, qui a également évoqué dans ce contexte les conséquences négatives possibles sur la situation économique des régions européennes touchées.

« Ce n'est un secret pour personne que, dans de nombreuses régions, notre industrie est le seul levier efficace pour générer de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pendant les mois d'hiver. Outre l'énorme valeur des téléphériques en tant qu'infrastructure de santé, de sport et de loisirs, ils apportent également une stabilité socio-économique. Ainsi, dans le pire des cas, le dénigrement actuel de l'industrie causera également d'énormes problèmes aux autres industries dépendantes des remontées mécaniques. Car lorsque les télésièges s'arrêteront, ce seront des régions entières qui seront bientôt immobilisées », déclare Stedile-Foradori, qui appelle d'urgence à un retour à un maximum d'objectivité et d'honnêteté dans la discussion.

Further inquiry notes:

Karl Heinz Zanon

zbc3 gmbh

[email protected]

+43 676 620 00 92

SOURCE FIANET