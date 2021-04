Le président-directeur général de TCL, Li Dongsheng, reçoit le prix 2021 du « David Sarnoff Industry Achievement Award »

Le prix David Sarnoff Industrial Achievement Award est décerné pour son impact majeur sur les activités du secteur des écrans électroniques. Il est conçu pour honorer des lauréats exceptionnels qui ont eu des répercussions positives et considérables sur le secteur des écrans pendant de nombreuses années, et qui sont largement reconnus dans le secteur.

Depuis la création de TCL en 1981 et depuis son entrée sur le marché vietnamien en 1999, Li Dongsheng a conduit l'entreprise à explorer la mondialisation pendant plus de 20 ans. Il a fait de l'entreprise un conglomérat verticalement intégré comptant 28 centres de R&D et plus de 120 000 employés.

TCL CSOT, sa filiale de fabrication d'écrans, a créé la première ligne de production de TFT de 11ème génération (Gen-11) au monde dans le pays. TCL CSOT dispose de fabs de génération 11 et de génération 8.5 pour les téléviseurs et de génération 6 pour les écrans mobiles, notamment les panneaux OLED flexibles sur substrat de polyimide. TCL investit plus de 8 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement et a créé le premier téléviseur Mini LED au monde doté de points quantiques et d'une fonction d'atténuation locale de l'intensité lumineuse.

Li Dongsheng a déclaré : « Je suis très honoré de recevoir le prix David Sarnoff Industry Achievement Award 2021. Ce prix montre que les produits innovants et les idées avant-gardistes de TCL ont été reconnus par nos pairs. »

Afin d'honorer les aspirants pour leur contribution au secteur des écrans, le SID a fait figurer Li Dongsheng et les autres lauréats sur la couverture de son magazine et les a interviewés dans un récent numéro en ligne.

À propos de TCL

TCL est une marque multinationale de technologie, fondée en 1981.

En 2019, le groupe a été restructuré en deux entités, à savoir TCL Technology Group Corporation et TCL Industrial Holdings. TCL Technology se focalise sur l'industrie des matériaux et des écrans semi-conducteurs (TCL CSOT est l'une de ses filiales), tandis que TCL Industrials se concentre sur les produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les téléphones portables, les machines à laver, les réfrigérateurs, les climatiseurs et les petits appareils électriques.

À propos de TCL CSOT

TCL CSOT est une filiale de TCL Technology, qui se consacre à la promotion d'innovations plus importantes dans le domaine des écrans semi-conducteurs. TCL CSOT se concentre sur les technologies d'affichage des mini-LED, micro-LED et OLED/QLED. La gamme de produits comprend des panneaux d'affichage de grande, petite et moyenne taille, des modules tactiles, des tableaux blancs interactifs, des murs vidéo, des écrans pour l'automobile et des écrans de jeux.

