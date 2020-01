Le programme de partenariat de YellowDog est en pleine expansion alors que la société se prépare pour une croissance internationale

- En 2019, YellowDog a conclu plusieurs partenariats stratégiques de revente clés, alors que la société a ouvert la porte de nouveaux marchés internationaux.

BRISTOL, Angleterre, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- En plus des partenariats de YellowDog lancés en Allemagne avec dve Advanced Systems, en France, avec post Logic, et en Amérique du Nord avec Quadbridge, Annex Pro a été annoncé cette semaine comme le tout dernier revendeur canadien et américain à valeur ajoutée de la technologie multi-cloud de YellowDog.