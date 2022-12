Le projet « A Plastic-Free Coastline » de ClimeCo remporte le Drum Award 2022 dans la catégorie « B2B for Good »

Le programme mondial de prix récompense un film qui sensibilise le monde interentreprises à la question du littoral

BOYERTOWN, Pennsylvanie, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Une campagne ClimeCo , qui sensibilise le monde du B2B à la question du littoral, a récemment été récompensée par un Drum Award 2022 dans la catégorie « B2B for Good ». Le programme mondial de récompenses reconnaît les meilleures pratiques, les entreprises et les personnes au sein de l'industrie du marketing et des communications.

Créée et produite par l'agence de marketing Cargo, « A Plastic-Free Coastline » (Un littoral sans plastique) est une vidéo percutante qui montre la laideur des déchets plastiques et la beauté des efforts de ClimeCo en soulignant les avantages environnementaux et économiques de ses programmes sur le plastique.

Le cœur de l'activité de ClimeCo est d'avoir un impact positif sur le monde en conseillant et en résolvant les défis environnementaux avec des solutions innovantes et basées sur le marché. La vidéo aide ClimeCo à sensibiliser les grandes marques qui cherchent à promouvoir un changement positif tout en permettant à ClimeCo d'atteindre son objectif de supprimer 100 000 tonnes de pollution plastique de l'environnement d'ici 2030 grâce au financement de crédits plastiques.

« Chez ClimeCo, nous vivons selon la phrase « faire une différence aujourd'hui pour un monde meilleur demain », et c'est un honneur pour notre mission d'être reconnu d'une manière aussi significative », a déclaré Nancy Fuchs Marshall, vice-président senior du marketing de ClimeCo. « Nous remercions TONTOTON et Conceptos Plasticos de s'associer à nous dans nos efforts de suppression du plastique - et nous sommes ravis de faire partie de l'incroyable élan mondial dans ce domaine. »

À propos de The Drum

The Drum est un éditeur mondial de premier plan pour les secteurs du marketing et des médias. Retrouvez-nous en ligne à l'adresse thedrum.com

À propos de Cargo

Fondée en 2006, Cargo est une agence de marketing B2SB (Business to Small Business) internationale, axée sur les données, qui propose des solutions et des services de marketing stratégique. Retrouvez-nous en ligne à l'adresse thecargoagency.com.

À propos de ClimeCo

ClimeCo est un acteur mondial respecté dans le domaine du conseil, de la facilitation de transactions, du négoce et du développement de produits de marché environnementaux et de solutions connexes. Nous sommes spécialisés dans le secteur du carbone volontaire, du carbone réglementé, des crédits d'énergie renouvelable, des crédits plastiques et des programmes d'échange de polluants régionaux. En complément de ces programmes, nous disposons d'une équipe de professionnels qualifiés pour fournir des solutions de gestion de programmes de durabilité et pour développer et financer des systèmes de réduction et d'atténuation des gaz à effet de serre.

Pour plus d'informations ou pour discuter de la façon dont ClimeCo peut générer de la valeur pour votre organisation, contactez-nous au 484.415.0501, [email protected] , ou via notre site web climeco.com . N'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter en utilisant notre identifiant, @ClimeCo.

