Le retailer français BUT équipe ses 310 magasins avec Openbravo

Ce projet stratégique a permis à BUT de soutenir la croissance de ses magasins et de ses ventes en ligne avec de nouvelles fonctionnalités qui modernisent ses opérations retail, améliorent son expérience client dans tous les magasins et contribuent à accélérer sa stratégie omnicanale, tout en gagnant en agilité et en évolutivité informatiques.

Parmi les nouvelles fonctionnalités clés, citons une solution Clienteling élégante et mobile qui permet aux collaborateurs de fournir un service renforcé partout dans le magasin, en ayant accès à des informations détaillées sur les produits telles que les niveaux de stock en temps réel, de nombreuses images du produit ou des avis et commentaires d'utilisateurs en ligne, et les aidant ainsi à s'engager davantage avec les clients en magasin. La solution a également permis aux magasins de prendre en charge de nombreux scénarios tels que le Click & Collect, la livraison à domicile des achats en ligne ou le drive-piéton, pour supporter efficacement la stratégie omnicanale de BUT. Les commandes en ligne peuvent désormais être reçues et traitées plus rapidement grâce à une fonctionnalité de préparation de commande intuitive qui permet d'exécuter les tâches de préparation à partir d'appareils mobiles.

Le projet comprenait également l'intégration avec une variété de systèmes hérités. Les intégrations clés comprenaient le système ERP central, la gestion des stocks, les bases de données clients et fidélité (y compris un module de fidélisation intégré avec Cetelem) et les réservations. Openbravo est également intégré à certaines applications spécifiques du secteur, telles que la normalisation des adresses et la mise en place de l'EDI.

«Openbravo a été essentiel pour concrétiser notre vision du service client et de l'expérience d'achat que nous souhaitons offrir. Dans les magasins, Openbravo nous permet de fournir des expériences plus personnalisées et pratiques avec une infrastructure informatique plus légère et beaucoup plus flexible. La solution nous aide également à mieux répondre à notre volume croissant de commandes en ligne et à préparer les magasins pour prendre en charge plus efficacement une variété de scénarios de l'omnicanal», explique Max Dragone, DSI de BUT.

«Nous avons pu proposer à BUT d'équiper ses magasins avec notre plateforme omnicanale, mobile et basée sur le Web pour répondre aux besoins de la nouvelle réalité du retail, tout en améliorant considérablement l'agilité des projets informatiques», ajoute Bruno Menteaux, Directeur Général France & Europe du Nord chez Openbravo.

«Nous sommes très fiers de la solide relation que nous avons établie avec BUT depuis 2011 et ce nouveau projet confirme clairement la valeur que nous apportons aux retailers spécialisés comme BUT, qui veulent être à la pointe de l'innovation dans le retail et les leaders du commerce omnicanal. La preuve que les atouts de notre plateforme retail nous ont permis de devenir rapidement un fournisseur de référence sur le marché français des logiciels retail», explique Marco de Vries, PDG d'Openbravo.

Lire le cas client complet ici .

Concernant BUT

BUT est une enseigne française de magasins spécialisés dans l'équipement de la maison. Implantée initialement au Havre, l'enseigne s'est développée rapidement pour couvrir l'ensemble du territoire français. BUT dispose, aujourd'hui, du plus grand réseau de points de vente en France avec près de 310 magasins. Les magasins BUT proposent 3500 m² en moyenne, avec une offre large de produits qui s'articulent de six marchés : le mobilier, la décoration, la cuisine équipée, l'électroménager, le multimédia et la literie.

Visitez but.fr .

Concernant Openbravo

Openbravo est la plateforme omnicanale de référence pour les enseignes et retailers qui souhaitent accélérer leur stratégie de transformation omnicanale et digitale. Une plateforme cloud flexible qui permet l'intégration entre le canal en ligne et les magasins physiques, des expériences en magasin plus personnalisées, pratiques et sécurisées, ainsi qu'une gestion intelligente des commandes avec une vue unique et en temps réel sur les stocks. Des retailers en France comme Caroll, Groupe Rand, Zôdio, et des leaders internationaux comme Cooltra, Rubaiyat, Sharaf DG, Toys "R" Us Iberia, Sharaf DG ont choisi Openbravo, aujourd'hui utilisé par plus de 18 000 utilisateurs back-office et dans plus de 60 000 points de vente.

Visitez openbravo.com/fr .

Xavier Places, Marketing Director, +34 607 676 568, [email protected]

