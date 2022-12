Le Rixos Gulf Hotel Doha offre la première expérience Tout compris à Doha

L'HÔTEL EST UNE ÉTAPE CLÉ POUR LA MARQUE RIXOS HOTELS, ÉTANT LE PREMIER HÔTEL TOUT COMPRIS 5 ÉTOILES À DOHA

DOHA, Qatar, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Groupe Accor, en partenariat avec Katara Hospitality, est ravi d'annoncer l'ouverture du Rixos Gulf Hotel Doha. Cet hôtel est une étape clé pour la marque Rixos Hotels car il est le premier hôtel 5 étoiles Tout compris (All-Inclusive) à Doha, réitérant l'engagement de la marque à créer une expérience 360 degrés de haut vol pour ses clients.

Depuis son ouverture en 1973 sous le nom de Gulf Hotel, le bâtiment en lui-même est devenu un emblème dans la ville et cette nouvelle entreprise réimagine l'établissement avec des offres de luxe sous le concept du Tout compris au sein de la marque Rixos. Créée en 2000, cette marque hôtelière turque à croissance rapide a redéfini le sens du Tout compris en créant des expériences individuelles et significatives grâce à une sélection illimitée de produits et services haut de gamme dans des destinations de rêve, offrant une nouvelle perspective de la notion de paradis pour les voyageurs exigeants. Saveurs abondantes, activités sportives, divertissements professionnels, activités pour enfants et expériences de spa immersives, les clients du Rixos Gulf Doha Hotel se voient offrir un voyage mémorable dans un paradis Tout compris.

Fettah Tamince, président du conseil d'administration de Rixos Hotels, a affirmé : « Ce monument emblématique est le lieu idéal pour présenter Rixos et son concept Tout compris au Qatar. Le Rixos Gulf Hotel Doha est le parfait équilibre représentant le contraste frappant entre l'architecture des années 1970 de l'un des monuments les plus reconnus de Doha et tout le style et la fonctionnalité attendus d'un hôtel de luxe de premier plan du XXIe siècle. »

Rixos Gulf Hotel Doha se compose de deux tours distinctes comprenant environ 378 chambres et suites de luxe. Les chambres allient confort et technologie de pointe pour satisfaire tous les clients, des personnes en voyage d'affaires à celles en vacances. L'hôtel est persuadé que la détente et le ressourcement représentent une partie essentielle de tout séjour, mettant en vedette la marque signature très acclamée, Anjana Spa.

Cet hôtel branché aura quelque chose à proposer aux clients de tout âge et quel que soit leur style de vie avec des équipements luxueux, un programme de divertissement dynamique, plusieurs restaurants et bientôt un club pour enfants et des installations fitness de pointe. Vous aurez l'embarras du choix avec sept restaurants situés dans l'ensemble de l'établissement. Farmhouse, le restaurant ouvert toute la journée en continu, présentera aux clients des ingrédients frais de haute qualité, mettant l'accent sur la cuisine turque authentique. Ceux qui recherchent une touche indienne seront ravis par le Rasa, qui présente des classiques indiens modernisés, associant des ingrédients internationaux à l'essence indienne. Pour compléter l'expérience gastronomique cinq étoiles, les invités auront l'opportunité de déguster les meilleurs morceaux de viande au steakhouse, Mr. Tailor, ou de profiter d'un éventail éclectique de cuisines avec vue imprenable à l'Akte Pier 51.

Celles et ceux qui ont la dent sucrée se délecteront au Crust, le salon du lobby ouvert 24/24 avec une boulangerie et des desserts qui vous garantissent un régal pour les yeux et les papilles. Pour s'évader de la foule et se détendre dans leur espace de luxe réservé, les invités VIP et les personnes logées en suite peuvent profiter d'un café ou boire un verre accompagné de desserts alléchants dans le M lounge.

Prévu pour une ouverture ultérieure, l'Exclusive Sports Club ravira les accros au fitness qui seront en mesure de maintenir leurs routines d'exercice. Les clients pourraient même tomber amoureux d'un nouveau sport en participant aux nombreux cours de fitness proposés tout au long de la journée, notamment du yoga, de la zumba et des séances d'entraînement HIIT.

Pendant que les parents prennent le soleil et sirotent les boissons phares du ZOH près de la piscine, les enfants peuvent nouer de nouvelles amitiés tout en participant à des activités amusantes mais éducatives au Rixy Kids Club. Le programme pour enfants entièrement supervisé propose de nombreux jeux et activités amusants comme de l'artisanat, des expériences scientifiques et même une discothèque pour enfants !

L'ouverture du Rixos Gulf Doha Hotel sous la marque du Rixos Hotel contribuera à renforcer sa position en tant qu'établissement le plus emblématique de Doha, avec les plus hauts standards d'offres haut de gamme et des installations modernes dans tous les aspects de ses activités. Le Rixos Gulf Hotel Doha est l'exemple même du Tout compris, une première à Doha, d'une marque connue dans le monde entier pour ses offres raffinées et ses standards haut de gamme. Situé à proximité de l'aéroport international de Doha, l'hôtel est un point de repère sur la côte de Doha et sera facilement accessible aux voyageurs d'affaires ou à celles et ceux qui cherchent à séjourner dans une destination lifestyle.

Cenk Ünverdi, directeur général régional de Rixos Hotels Émirats arabes unis a commenté : « L'ouverture du Rixos Gulf Hotel Doha est une réussite monumentale pour tous les participants et l'introduction du concept Tout compris dans le paysage hôtelier du Qatar contribue à réitérer l'engagement de l'hôtel à créer une expérience de marque élevée pour ses clients. »

Sherif Kasseb, directeur général de Rixos Gulf Doha Hotel a ajouté : « Le marché qatari est prêt pour une destination Tout compris où les clients n'ont qu'à s'asseoir et de se détendre pendant que nous répondons à tous leurs besoins. Le Rixos Gulf Hotel Doha est en train de combler ce déficit de marché et deviendra bientôt la destination de prédilection des voyageurs d'affaires et des vacanciers. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients dans notre hôtel. »

