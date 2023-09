Le salon de l'investissement et du commerce sur la transformation des produits agricoles se tient dans la ville de Zhumadian, province du Henan, en Chine

ZHUMADIAN, Chine, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 6 septembre, le 25e salon de l'investissement et du commerce de l'industrie de transformation des produits agricoles a débuté dans la ville de Zhumadian, dans la province centrale du Henan, en Chine.

Cet événement a été organisé par le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales et par le gouvernement populaire de la province du Henan, ainsi que par les départements concernés du ministère et de la province et par le gouvernement local de Zhumadian.

Dans le but d'explorer le potentiel des spécialités agricoles locales et de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie de transformation des produits agricoles, la foire organisera des activités telles que la visite du salon, la cérémonie d'ouverture, des expositions et des rencontres professionnelles.

Des produits agricoles de haute qualité provenant de tout le pays et même du monde entier sont exposés, et les technologies, machines et équipements de transformation des produits agricoles de pointe du pays sont également présentés à cette occasion.

Zhumadian, située dans le centre du Henan, est une importante base de production de céréales et d'huile en Chine, réputée pour être « le grenier des plaines centrales », « la réserve d'huile de la Chine centrale » et « le royaume du sésame ». La ville enregistre la plus grande production d'huile de Chine et la plus grande production de légumes et d'élevage du Henan.

La production annuelle de céréales de la ville dépasse les 8 milliards de kilogrammes, dont la production de blé représente 1/26 du total du pays. Zhengyang, Pingyu et Biyang à Zhumadian sont respectivement les plus grands comtés producteurs de cacahuètes, de sésame et de champignons shiitake en Chine.

Grâce à ses riches ressources en produits agricoles, Zhumadian dispose d'une industrie de transformation des produits agricoles qui se développe rapidement, la valeur totale de la production des entreprises concernées atteignant 220 milliards de yuans en 2022.

Légende : Le salon de l'investissement et du commerce sur la transformation des produits agricoles se tient dans la ville de Zhumadian, province du Henan, en Chine

