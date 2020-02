Le secteur des télécommunications, traditionnellement conservateur, devrait connaître des transformations drastiques au cours des trois prochaines années, d'après un sondage réalisé par Heavy Reading

- Des transformations drastiques dans l'architecture des réseaux des fournisseurs de services vont être mis en œuvre dans l'industrie afin de répondre à la croissance exponentielle du trafic mobile, un cycle de rafraîchissement dans les solutions de routage, et de réduire le coût du réseau

- Près de la moitié des opérateurs de télécommunications prévoient que leurs entreprises transformeront radicalement leurs réseaux IP, alors que la désagrégation des matériels et des logiciels a déjà été publiquement approuvée par les principaux opérateurs tels qu'AT&T, Telefonica et Rakuten Mobile, d'après une étude commanditeé par DriveNets

RAANANA, Israël, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- L'entreprise de logiciels de réseau, DriveNets a annoncé aujourd'hui les résultats d'une enquête menée par Heavy Reading sur l'avenir des réseaux de fournisseurs de services. Cette enquête quantifie l'intérêt commercial précoce et significatif pour la désagrégation des réseaux coeurs (core) et périphériques (edge) et soutient l'avance prise par AT&T avec la publication de ses spécifications DDC (Distributed Disaggregated Chassis) à l'OCP.

« Nous savons qu'il y avait un grand intérêt pour la désagrégation, mais le niveau avancé de préparation du secteur des télécommunications pour les transformations drastiques de leurs réseaux IP nous a surpris. Les résultats de ce sondage indiquent que les opérateurs sont dans l'ensemble profondément engagés dans les technologies ouvertes et solutions basées sur des logiciels afin d'améliorer la profitabilité des réseaux et de se mettre à niveau efficacement pour pouvoir répondre à la demande à venirdes réseaux». Sterling Perrin, Analyste principal de Heavy Reading.

Les fournisseurs de services font face à une augmentation de la demande de services et de vitesse tout en ayant des difficultés à maintenir les marges de profit. Ils cherchent maintenant à apprendre des géants du Cloud qui ont résolu des problèmes similaires en s'écartant des solutions traditionnelles des centres de données (data center), pour la désagrégation des matériels et des ressources logicielles virtualisées, et l'utilisation de boîtes blanches standard. Ce rapport, commandité par DriveNets, constate que, dans l'ensemble du secteur, la dépendance vis-à-vis de fournisseurs spécifiques sera bientôt de l'histoire ancienne, puisque les fournisseurs de services cherchent la désagrégation afin de construire des réseaux IP de la manière dont les géants du cloud ont construit le cloud.

Voici les principaux constats :

La transformation dans les réseaux des fournisseurs de service parait inévitable. Près de la moitié (46 %) des opérateurs interrogés ont indiqué prévoir des transformations drastiques au cours des trois prochaines années dans leur architecture de réseau IP, et 30 % ont indiqué que leurs organisations n'avaient pas encore pris de décision. 20 % seulement ont indiqué ne pas prévoir de transformation drastique.

Le premier facteur de transformation est le besoin de réduction du coût des réseaux afin de maintenir les marges de profit, le deuxième est la nécessité de faire face à l'augmentation du trafic et le troisième est la réduction de la complexité de leurs réseaux.

Les logiciels remplacent la dépendance vis-à-vis de fournisseurs spécifiques. Le critère de sélection le plus important pour un nouveau fournisseur pour 52 % des opérateurs interrogés était une solution de réseau basée sur un logiciel, et la désagrégation des matériels et des logiciels, évoquée par 40 % des opérateurs interrogés, est le second facteur. L'utilisation du fournisseur réseau IP en place était une moindre priorité, car seulement 27 % des opérateurs interrogés ont indiqué son importance.

« Ces résultats confirment la tendance générale que nous expérimentons au sein d'un secteur qui n'a pas beaucoup changé en 30 ans. Nos clients fournisseurs de services les plus grands (tier 1) (et nos partenaires de l'écosystème nous indiquent que le marché évolue vers un modèle ouvert. Avec un écosystème d'ODMs de premier plan tels que Broadcom, Ufispace, Delta et Edgecore et notre leadership en matière de DDC avec Network Cloud qui soutient le plus grand cluster de routage désagrégé sur le marché, nous sommes ravis que DriveNets soit bien positionné pour être un fournisseur clé sur le nouveau marché des réseaux désagrégés. » Ido Susan Co-fondateur et PDG de DriveNets.

DriveNets analysera en profondeur ces résultats avec Sterling Perrin de Heavy Reading dans le cadre d'un webinaire sur Telecoms.com qui se tiendra le 18 février à 15 h TU. DriveNets donnera également une présentation à l'occasion de la 22ème édition du Tech Field Day , le 12 février.

À propos de Heavy Reading

Heavy Reading, la division des recherches de Light Reading, propose des analyses approfondies des tendances émergentes dans le secteur des télécommunications aux opérateurs, aux fournisseurs de technologies et aux investisseurs. Son portefeuille de produits comprend des rapports approfondis sur des problèmes de technologies et services critiques de prochaine génération, des pisteurs de marchés spécialisés dans les secteurs de technologies les plus critiques de l'industrie des télécommunications, des sondages exclusifs à l'échelle mondiale des décideurs d'opérateurs de télécommunications permettant de révéler leurs plans d'achat et de déploiement à venir, et un riche ensemble de services sur mesure et de consultation qui lui permettent d'offrir à ses clients la connaissance du marché nécessaire pour être plus compétitifs dans le secteur mondial des télécommunications.

À propos de DriveNets

DriveNets permet aux fournisseurs de services de télécommunications (CSP) de tirer parti de la plus grande augmentation de la demande dans l'histoire des télécommunications, ce qui leur permet de considérablement augmenter leurs marges de profit en transformant leurs modèles technologiques et économiques. La solution de DriveNets – Network Cloud - transforme l'architecture établie des réseaux depuis les vingt dernières années en adaptant le modèle architectural des hyperscalers au niveau de réseau des télécommunications. Network Cloud est un logiciel cloud-native qui s'exécute dans les boîtes blanches standards, simplifiant de manière drastique le modèle opérationnel des réseaux, et offrant une performance à l'échelle du secteur des télécommunications à un coût réduit.

DriveNets a été fondée par Ido Susan et Hillel Kobrinsky, deux entrepreneurs à succès dans le secteur des télécommunications. Susan avait déjà auparavant fondé Intucell, la société inventeuse du réseau auto-optimisant (SON), qui a été rachetée par Cisco en 2013 pour 475 millions de dollars. Kobrinsky a fondé Interwise, une entreprise spécialisée dans les conférences en ligne, qui a été rachetée par AT&T pour 121 millions de dollars.

Contact presse

Judith Arkush

judith@siliconvpr.com

+972 52-351-7698

SOURCE DriveNets