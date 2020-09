Le sommet GovTech 2020 annonce ses conférenciers de calibre mondial

Tony Blair, Amélie de Montchalin, Matt Hancock, Jens Spahn, Nikolai Astrup et Cédric O prendront la parole au sujet du COVID-19, autour du thème « De la crise à la reprise »

LONDRES, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le sommet GovTech (29 septembre) se déroulera sous un nouveau format entièrement virtuel en 2020. Son thème, « De la crise à la reprise », invitera les participants à explorer l'avenir des services publics dans un monde post-pandémie. Il s'agira également d'une occasion de réfléchir à l'influence de la technologie sur le fonctionnement des gouvernements, en particulier dans le contexte d'une crise mondiale.

Pour lancer le sommet, Tony Blair, ancien premier ministre du Royaume-Uni et président exécutif du Tony Blair Institute for Global Change, animera une discussion informelle autour de la question suivante : comment reconfigurer le gouvernement pour mieux répondre aux besoins des citoyens après le COVID-19. À ses côtés, une équipe exceptionnelle de ministres européens, de responsables politiques et de représentants de startups et de gouvernements mondiaux présenteront aux participants de GovTech l'approche de leur pays, notamment :

Amélie de Montchalin , ministre française de la Transformation et de la Fonction publiques

, ministre française de la Transformation et de la Fonction publiques Matt Hancock , secrétaire d'État britannique à la Santé et à la Protection sociale

, secrétaire d'État britannique à la Santé et à la Protection sociale Jens Spahn , ministre fédéral allemand de la Santé

, ministre fédéral allemand de la Santé Nikolai Astrup , ministre norvégien des Collectivités locales et de la Modernisation

, ministre norvégien des Collectivités locales et de la Modernisation Cédric O , secrétaire d'État français chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques

, secrétaire d'État français chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Raymond Knops , secrétaire d'État aux Affaires intérieures et aux Relations au sein du Royaume des Pays-Bas

, secrétaire d'État aux Affaires intérieures et aux Relations au sein du Royaume des Pays-Bas Marta Arsovska Tomovska, directrice de l'équipe chargée de la réforme de l'administration publique en Serbie

Tout au long du sommet, des séances gratuites exploreront le rôle transformateur de la technologie dans la prestation de services de santé, l'avenir du travail dans le monde d'après COVID-19, la technologie de suivi et de repérage, la vie des personnes atteintes du COVID et le rôle de la technologie pour adapter les villes à l'avenir.

Ces séances seront accompagnées de plusieurs ateliers gratuits, dont un animé par FutureGov, sponsor Platinum du sommet, et un par Adobe, sponsor Gold.

Le programme de la journée comprend également le concours « PitchGovTech », qui invitera des startups innovantes issues de divers secteurs publics (y compris la santé, les transports, la défense et la sécurité) à présenter leurs solutions aux défis du COVID-19. L'événement sera diffusé en direct et parrainé par Amazon Web Services.

Pour de plus amples informations, ou pour s'inscrire en vue d'obtenir un pass gratuit, veuillez vous rendre sur www.govtechsummit.eu .Pour obtenir une carte de presse, cliquez ici

Le sommet GovTech est le plus grand événement au monde consacré aux technologies gouvernementales. Il réunit les innovateurs et les responsables politiques les plus brillants au monde pour repenser la façon dont le gouvernement fonctionne dans un monde numérique, et pour façonner les services et marchés publics de demain. Le sommet GovTech 2020 s'appuie sur une collaboration unique entre PUBLIC et Unbound. Pour en savoir plus http://www.govtechsummit.eu

