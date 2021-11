Le sommet Vision 2045 appelle les chefs d'entreprise influents à collaborer avec la COP26

À cet égard, une délégation mondiale de dirigeants d'entreprises et de chefs d'industrie se réunira pendant un sommet de trois jours à Édimbourg pour élaborer des stratégies d'action visant à instaurer une société équitable et durable.

Microsoft, Hilton Worldwide, Boeing, Siemens Energy et Parfum Christian Dior figurent parmi les 70 participants prestigieux qui prendront part aux discussions sur les efforts de coopération visant à atteindre les objectifs de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l'Accord de Paris.

La liste complète de nos participants peut être consultée sur le site Internet du sommet Vision 2045.

Organisé dans un lieu spécialement conçu pour répondre aux objectifs de développement durable des Nations unies, le sommet Vision 2045 comprendra une série de discussions révolutionnaires avec une délégation de responsables triés sur le volet, issus du monde politique, économique et social.

Ce n'est là qu'un des efforts novateurs du TBD Media Group pour mettre en lumière les entreprises allant au-delà de leur routine quotidienne pour créer une communauté mondiale plus sûre et plus équitable, consciente du climat et des ressources.

Chaque discussion suivra l'un des thèmes des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations unies, créant ainsi l'occasion de créer des liens significatifs entre des chefs d'entreprise partageant les mêmes idées. En discutant de sujets tels que le changement climatique, l'économie neutre en carbone, l'équité et l'inclusion, les participants seront en première ligne pour rendre le monde plus écologique et plus juste pour tous.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group, l'organisateur de l'événement, a déclaré :

« En ces temps de division, c'est un honneur et un privilège de pouvoir offrir une plateforme qui rassemble des chefs d'entreprise de tous horizons dans des efforts de collaboration visant à rendre le monde meilleur. »

