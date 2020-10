Le spécialiste de la purification BIA Separations va rejoindre Sartorius Stedim Biotech

AUBAGNE, France, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ --

Un regroupement de compétences synonyme de portefeuille haut de gamme en matière de thérapies modernes

BIA Separations deviendra le centre d'excellence de Sartorius Stedim Biotech pour la purification des thérapies cellulaires et géniques

Sartorius Stedim Biotech, partenaire international majeur de l'industrie pharmaceutique, annonce aujourd'hui un accord définitif dans le but de fusionner avec le spécialiste de la purification BIA Separations. La transaction s'élèvera au total à 360 millions d'euros, dont 240 millions d'euros seront versés en numéraire et 120 millions sous forme d'actions Sartorius Stedim Biotech. Les deux parties ont également convenu de trois tranches de paiements complémentaires en fonction des performances au cours des cinq prochains exercices. Sous réserve des conditions réglementaires usuelles, la transaction devrait être conclue d'ici la fin de l'année. Elle n'aura donc aucun impact majeur sur les résultats de Sartorius Stedim Biotech pour 2020.

BIA Separations développe et fabrique des produits à la pointe du marché pour la purification et l'analyse de grandes biomolécules telles que les virus, les plasmides et l'ARNm, utilisés dans les thérapies cellulaires et géniques et d'autres soins modernes. La technologie de purification à grande échelle de BIA Separations est déjà utilisée dans la production des premières thérapies modernes commercialisées et l'entreprise est très présente en phase clinique avec de nouveaux candidats-médicaments. « L'association des équipes et des technologies de Sartorius Stedim Biotech et de BIA Separations donnera lieu à une offre haut de gamme dans le développement de thérapies modernes. Notre partenariat vise à généraliser et accélérer l'accès des patients à de tels soins. Nous entendons poursuivre notre politique d'innovation tout au long de la chaîne de production », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général du groupe.

Tablant sur une solide croissance à deux chiffres des ventes au cours des prochaines années, BIA Separations devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2020 avec une marge bénéficiaire qui viendra renforcer la marge d'EBITDA courant de Sartorius Stedim Biotech.

Créée en 1998, la société BIA Separations a inventé et commercialisé la technologie unique de chromatographie monolithique CIM (Convective Interaction Media, milieux d'interaction convectifs). Elle propose en outre des technologies analytiques pour le contrôle et l'optimisation des processus. Basée à Ajdovščina (Slovénie), BIA Separations emploie environ 120 collaborateurs. Forte de sa croissance soutenue, l'entreprise augmente actuellement ses capacités de production qui seront plus que quadruplées d'ici le début de l'année 2021. Enfin, elle s'attache à étendre considérablement ses services de développement des processus, à la pointe du marché.

Aleš Strancar, fondateur et président-directeur général de BIA Separations, commente : « Le partenariat avec Sartorius Stedim Biotech permettra à BIA Separations de bénéficier d'un réseau commercial et de service d'envergure mondiale pour décupler les ventes de ses produits dans les années à venir. Je me réjouis tout particulièrement de l'association de nos départements R&D, qui nous assurera l'une des plus importantes équipes de développement dans le secteur des bioprocédés à l'échelle internationale. Nous serons ainsi à même d'augmenter rapidement le nombre de produits en cours de conception tout en accélérant considérablement leur mise sur le marché. »

Et René Fáber, membre du Conseil d'administration de Sartorius Stedim Biotech, d'ajouter : « Nous nous réjouissons déjà de nous associer à l'équipe expérimentée et talentueuse de BIA Separations. Ensemble, nous continuerons à investir dans l'innovation et la croissance, à accélérer l'utilisation de ces solutions remarquables et à proposer à nos clients des produits qui leur permettront d'avancer dans leur travail essentiel à travers le monde. »

Sartorius a fait appel à William Blair en tant que conseiller financier et à Milbank et RPPP comme conseillers juridiques. EC Mergers et Schoenherr Attorneys at Law ont agi respectivement à titre de conseiller financier et de conseiller juridique côté vente.

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur de Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

