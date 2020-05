Le système de détection de la fièvre de DERMALOG protège la production de Drägerwerk AG

- Malgré le Covid-19, les lignes d'assemblage de nombreuses usines ne subissent aucune interruption. La production de Dräger est également pleinement opérationnelle. Les produits du fabricant de respirateurs allemand sont actuellement très demandés. Afin de maintenir le risque d'infection parmi les employés au plus bas, Dräger a mis en œuvre le système de détection de la fièvre sans contact de DERMALOG.

HAMBOURG et LÜBECK, Allemagne, 13 mai 2020 /PRNewswire/ -- Avec sa caméra de détection de la fièvre, DERMALOG a développé une solution qui mesure les températures corporelles avec rapidité et précision pendant la marche et peut considérablement réduire le risque de propagation des infections dans de nombreux domaines. Drägerwerk AG, l'une des principales sociétés de technologie médicale et de sécurité, utilise également le système de DERMALOG pour protéger ses installations du Covid-19.

Au siège de Dräger à Lübeck, chaque visiteur entrant dans l'usine de fabrication de la société contrôle sa fièvre sans contact avec DERMALOG. « En cette période de crise de coronavirus, Dräger est une société d'importance systémique qui aide à soutenir le système de santé. Pour assurer la continuité de notre production, nous utilisons la caméra thermique de DERMALOG à l'entrée des locaux », a déclaré Stefan Dräger, Chairman du conseil d'administration de Drägerwerk Verwaltungs AG. Le système de la société de biométrie allemande mesure la température corporelle en moins d'une seconde en scannant le visage des personnes grâce à une technologie de capteurs de pointe. Si une température élevée est détectée, le système déclenche une alarme. La haute précision, même à une distance allant jusqu'à 2 mètres, constitue un autre avantage de la caméra. La caméra de détection automatique de la fièvre de DERMALOG ne nécessite pas de personnel et, par conséquent, garantit une sécurité supplémentaire.

La caméra thermique de DERMALOG a été initialement développée pour les contrôles aux frontières et les aéroports. « En attendant, notre système de détection de la fièvre joue désormais un rôle important pour protéger la santé dans de nombreux secteurs », a déclaré Günther Mull, CEO de DERMALOG. Ce système de détection de la fièvre est déjà utilisé dans plus de 40 pays pour l'accès sécurisé aux magasins, bureaux, salles de production, terrains de sport, lieux d'événements, maisons de retraite et hôpitaux.

- Une photo est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

Contact auprès de la presse

DERMALOG Identification Systems GmbH

Sven Böckler

Relations avec la presse

+49 40-413227-0

[email protected]

www.dermalog.com

SOURCE DERMALOG Identification Systems GmbH