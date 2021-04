Le système de moteur In-wheel de 4ème génération d'e-Gle, refroidi par air, reçoit la certification GB/T18488 relative à la norme chinoise sur les moteurs

KAWASAKI, Japon, 19 avril 2021 /PRNewswire/ -- e-Gle Co., Ltd, une société qui développe des moteurs intégrés aux roues pour les véhicules électriques dirigée par le pionnier en matière de véhicules électriques Hiroshi Shimizu, a reçu la certification GB/T18488 pour son système de moteur pour les véhicules électriques en Chine.

Veuillez vous référer à la photo pour voir l'apparence du moteur.

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105585/202104143667/_prw_PI1fl_I3Z8ZpZD.jpg

Le marché des véhicules électriques connaît des changements rapides en raison de la croissance de la Chine, un marché important, depuis le second semestre 2020. Pour une commercialisation efficace de son système de moteur dans les circonstances actuelles, e-Gle a décidé de viser la certification avec un prototype de moteur fabriqué au Japon et a effectué des tests au centre d'essai de Shanghai (centre national d'inspection du contrôle de la qualité des produits automobiles) afin d'obtenir une certification nationale.

La tendance actuelle en matière de moteurs de véhicules électriques est le type « embarqué ». Néanmoins, le type « in-wheel », dans lequel le moteur est logé dans la roue, offre une plus grande flexibilité dans la conception du véhicule et bien d'autres possibilités. Il existe déjà des moteurs « in-wheel » refroidis à l'eau, mais le moteur d'e-Gle est unique car il est refroidi par air avec une structure simple et atteint des performances élevées.

En Chine, e-Gle travaille actuellement sur un accord de partenariat de production avec le groupe CRRC par le biais de sa filiale chinoise, Shanghai e-Gle New Energy Automotive Technology Co.

Les principales spécifications du système de moteur de 4ème génération qui a été certifié sont mentionnées ci-dessous. Par ailleurs, e-Gle développe actuellement un moteur de nouvelle génération encore plus performant (un nouveau système de refroidissement avec variateur intégré).

Type de moteur : Moteur « in-wheel » à rotor extérieur à entraînement direct

Méthode de refroidissement : Refroidissement de l'air

Numéro de modèle : Moteur TZ375X-4ND5D01/variateur KTZ40X60S-4ND5D01V

Dimensions : 399 mm x 92,5 mm

Poids : 35 kg

Couple max. : 620 Nm

Puissance de sortie max. : 65 kW

