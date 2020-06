Le SYTRAL choisit Conduent Transportation pour moderniser la billettique du réseau de transport public de l'agglomération lyonnaise

Le nouveau système billettique permettra l'usage d'une large gamme de supports de validation ainsi que de l'account-based sur l'ensemble du réseau Lyonnais, et offrira la possibilité d'intégrer de nouveaux fournisseurs de mobilité dans les années à venir.

GUILHERAND-GRANGES, France, et FLORHAM PARK, New Jersey, 25 juin 2020 /PRNewswire/ -- Conduent Transportation, une société du groupe Conduent Incorporated (Nasdaq : CNDT), spécialisé dans les services et solutions en matière de processus métier, annonce aujourd'hui qu'elle a été retenue par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise (SYTRAL), l'autorité de transport public du département du Rhône et de l'agglomération lyonnaise, pour déployer une nouvelle billettique dans les 73 communes du réseau TCL (transports publics de l'agglomération lyonnaise). Actuellement, 1,9 million de trajets sont effectués quotidiennement sur le réseau.

Conduent va déployer son système billettique ATLAS® Ops sur le réseau multimodal bus, tramway et métro de Lyon. Le nouveau système permettra l'usage d'une large gamme de supports de titres, incluant les smartphones (NFC), QR codes et cartes sans contact. Le système Conduent s'interfacera avec la solution EMV (Europay, MasterCard et Visa) du SYTRAL qui permet aux voyageurs de valider leur voyage par carte bancaire sans-contact sur l'ensemble du réseau.

« En déployant ATLAS® Ops, le SYTRAL modernise sa billettique et permet à ses clients de voyager sans couture sur l'ensemble du réseau en utilisant le support de leur choix, comme un smartphone ou une carte sans contact » a déclaré Jean Chaussade, directeur adjoint des équipements et du patrimoine du SYTRAL. «Tout aussi important, l'architecture ouverte du système permettra au SYTRAL de s'interfacer facilement avec de futurs fournisseurs de mobilité de l'agglomération, tels que le vélo ou le covoiturage.»

Evolutive, la nouvelle billettique permettra d'activer les fonctionnalités account-based qui consistent à stocker et à traiter de manière sécurisée les données d'accès et d'utilisation du transport directement en back-office dans le compte client, rendant les déplacements plus faciles.

« La billettique ATLAS® Ops est la solution pour les réseaux de transport qui se modernisent,» a déclaré Mark Brewer, président de Global Public Sector Solutions, Conduent. «Nous offrons à des clients tournés vers l'avenir comme le SYTRAL une architecture souple et ouverte permettant de s'adapter aux besoins et évolutions futurs ».

Le déploiement de la première phase du nouveau système devrait débuter en juin 2021.

Conduent Transportation est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées et analytiques pour le transport et la mobilité. Ces solutions couvrent des domaines tels que la tarification et la gestion de la route (péage autoroutier), la gestion du stationnement et du trottoir (parking), et des systèmes pour les transports en commun et la sécurité routière. Ces solutions permettent d'offrir des services rationalisés et personnalisés aux citoyens et aux voyageurs qui les utilisent. L'entreprise aide ses clients du secteur des transports depuis plus de 50 ans et opère dans 27 pays.

A propos de Conduent

Conduent fournit des services et des solutions essentiels pour le compte d'entreprises et d'établissements publics, générant des résultats exceptionnels pour ses clients et leurs millions de bénéficiaires. Grâce aux collaborateurs, aux processus et à la technologie, les solutions et services Conduent automatisent les procès, améliorent l'efficacité, réduisent les coûts et permettent la croissance des revenus de ses clients. C'est pourquoi la plupart des entreprises du Fortune 100 et plus de 500 établissements publics comptent chaque jour sur Conduent pour gérer leurs interactions et faire progresser leurs opérations.

La qualité des services et des solutions Conduent améliore l'expérience de millions de personnes chaque jour, dont les deux tiers des patients assurés aux États-Unis, 11 millions d'employés bénéficiant de ses services de Ressources Humaines et près de neuf millions de voyageurs utilisant quotidiennement ses systèmes de péage. Les solutions de Conduent permettent à ses clients d'obtenir des résultats exceptionnels, notamment des économies de 17 milliards de dollars grâce à l'examen des factures médicales lors des demandes d'indemnisation des accidentés du travail, une efficacité accrue de 40% sur les opérations RH et une amélioration des coûts de traitement des dossiers pouvant atteindre jusqu'à 40%, tout en augmentant la satisfaction des utilisateurs.

