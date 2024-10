Le vieux bourg de Xitang fait ses débuts à la conférence de promotion de Paris pour célébrer le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine.

PARIS, 17 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 15 octobre, pour célébrer le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, avec l'aide de la Commission de promotion des échanges culturels et artistiques du Zhejiang, s'est tenue à Paris la conférence de promotion du vieux bourg de Xitang de Chine, intitulée Un voyage à Xitang avec un morceau sur le Jiangnan. La conférence de promotion est organisée par le département de la propagande du Comité du PCC du district de Jiashan, et entreprise par le comité de gestion de la zone touristique et de vacances de Xitang du district de Jiashan et la SARL du développement du tourisme et de la culture de Xitang du Zhejiang.

Monsieur Yu Huajun, directeur du département de la propagande et membre du comité permanent du PCC du district de Jiashan, madame Josiane Gaude, premier adjoint au maire du 7ème arrondissement de Paris, monsieur Wang Jianming, directeur adjoint du comité de gestion de la zone touristique et de vacances de Xitang du district de Jiashan, monsieur Cai Zhehui, vice-président du comité exécutif et chef de la troupe de l'Opéra Yue Xiaobaihua du Zhejiang, ainsi que monsieur Cai Junzhu, président de l'Association des Chinois résidant en France, ont assisté à l'événement et ont prononcé des discours.

Lors de la conférence de promotion, monsieur Wang Jianming, directeur adjoint du comité de gestion de la zone touristique et de vacances de Xitang du district de Jiashan, a présenté au public Xitang, ce « vieux bourg de mille ans qui vit toujours » - qui se situe au carrefour des provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de la ville de Shanghai. Xitang est un village en bordure de l'eau poétique et pittoresque, il est connu en Chine pour son ensemble des bâtiments des dynasties des Ming et des Qing, sa longue galerie et son mode de vie traditionnel.

Représenté par la troupe de l'Opéra Yue Xiaobaihua du Zhejiang, l'événement a commencé par un défilé de Hanfu, la présentation de l'extrait classique de l'opéra Yue La romance de Liang Shanbo et Zhu Yingtai - Adieu entre les amants a reçu les applaudissements chaleureux du public. Le clip promotionnel Un morceau sur le Jiangnan vous amène à Xitang, qui combine la culture unique des villages en bordure de l'eau et celle de l'opéra classique, a été présenté pour la première fois. La cérémonie de signature entre les agences de voyages de deux régions a également eu lieu sur place, offrant de nouvelles opportunités de coopération dans le domaine du tourisme.

Le succès de cette conférence de promotion a non seulement renforcé la compréhension du public français et européen sur Xitang, mais a également ouvert des perspectives internationales pour le développement innovant du modèle « opéra classique + tourisme » du vieux bourg de Xitang, afin d'écrire un nouveau chapitre pour la coopération touristique internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533163/image.jpg