Le WSSCC nomme un nouveau directeur exécutif

GENÈVE, 25 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement (WSSCC) et l'UNOPS annoncent la nomination de M. Dominic O'Neill au poste d'Executive Director du WSSCC. M. O'Neill apporte à cette fonction une richesse de connaissances et toutes sortes d'expériences dans le secteur du développement aux niveaux national et mondial. Il commencera cette nouvelle mission en septembre 2020.

M. O'Neill occupe actuellement le poste de Chief Operating Officer pour le World Wildlife Fund International. Il est également administrateur non exécutif au sein du Conseil d'administration de la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). Par ailleurs, il a occupé le poste d'Executive Director du Royaume-Uni au Conseil d'administration de la Banque africaine de développement, où il a présidé le comité des ressources humaines, de l'informatique et de l'administration.

« Le WSSCC se trouve à un moment crucial de son histoire longue de 30 ans alors qu'il évolue pour devenir le Fonds pour l'assainissement et l'hygiène d'ici 2021. La compréhension que M. Dominic O'Neill a des problèmes de santé publique et d'environnement, ainsi que son sens politique, font de lui le candidat idéal pour diriger l'organisation durant cette transformation », a déclaré Mme Hind Othman-Khatib, Executive Chair du WSSCC.

Le Comité directeur du WSSCC a récemment approuvé la nouvelle stratégie 2021-2025, dans le cadre de laquelle l'organisation se transforme en un mécanisme mondial de financement, le Fonds pour l'assainissement et l'hygiène, dont la mission est de combler le vide de la réponse mondiale à la crise de l'assainissement, de l'hygiène et de la santé menstruelle. Le nouveau Fonds débutera officiellement ses activités le 1er janvier 2021.

M. O'Neill a rejoint le World Wildlife Fund en 2017, après 15 ans passés au Département du développement international (DFID), l'agence d'aide au niveau international du gouvernement du Royaume-Uni, plus récemment en tant que chef du Département des Nations Unies et du Commonwealth supervisant le financement du Royaume-Uni auprès de diverses agences des Nations Unies. Avant cela, M. O'Neill travaillait pour le DFID au Yémen, en Iraq, en Sierra Leone et au Népal et en tant que conseiller en politique de santé environnementale. Dans le passé, il a également occupé le poste de District Environmental Officer au Ministère namibien de la santé et celui de Country Director de Raleigh International.

« Je suis très honoré de rejoindre le WSSCC en cette période de transformation », a déclaré M. O'Neill. « L'assainissement et l'hygiène sont essentiels à tant de choses, y compris à la santé publique, la protection de l'environnement et la réalisation des Objectifs de développement durable. Il est temps de développer des solutions, basées sur une approche multipartite, et de garantir l'assainissement et l'hygiène pour tous. »

Né au Royaume-Uni, M. O'Neill possède des qualifications en matière de santé environnementale et d'eau.

À propos du WSSCC

Le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement est une organisation membre hébergée par l'UNOPS, forte de 30 années d'expertise au service de l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène pour les personnes les plus laissées pour compte et les moins à même de réagir. Le WSSCC s'est concentré sur l'ODD 6.2 (assainissement, hygiène et santé menstruelle). Obtenez davantage d'informations en vous rendant sur notre site Web et rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.

