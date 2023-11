Les « produits de haute qualité de Yantai » font leurs débuts à Pékin et reçoivent des éloges

YANTAI, Chine, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Une activité de promotion spéciale intitulée « Bienvenue au Shandong, ou l'excellence est faite » a été lancée au Centre d'exposition de Pékin le 10 novembre 2023. Un groupe de produits de Shandong de haute qualité et de grande renommée sociale, ayant une influence notable sur le marché, s'est rassemblé à Pékin. Selon le bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Yantai, cet événement a permis aux visiteurs nationaux et internationaux de découvrir de près l'hospitalité et les produits exceptionnels de Shandong.

Dans les zones d'exposition intérieures et extérieures mises en place pour l'événement de promotion, des « éléments de Yantai » caractéristiques ont été mis en évidence partout, du vin de Changyu à l'huile d'arachide de Luhua, en passant par les pommes de Yantai et les poires de Laiyang. Divers exposants de Yantai ont présenté leurs « produits phares », allant des industries clés nationales aux produits de première nécessité, afin d'offrir une présentation complète et à plusieurs niveaux des produits de haute qualité de Yantai. Cette présentation a attiré l'attention et prolongé le séjour des visiteurs nationaux et internationaux.

À l'entrée du hall d'exposition, le modèle « Blue Whale 1 », produit par CIMC Raffles, a immédiatement attiré l'attention des visiteurs. Dans la zone d'exposition consacrée à la fabrication moderne, des modèles de grands avions et de plateformes de forage semi-submersibles en eau profonde produits dans le pays ont été dévoilés, pour illustrer la « force de frappe » du développement de haute qualité de l'industrie manufacturière de Yantai.

En plus des « produits manufacturés de Yantai », les produits agricoles de Yantai tels que les pommes de Yantai, les poires de Laiyang et les vermicelles de Longkou ont également reçu une attention particulière de la part des habitants et des acheteurs de Pékin. Au cours de l'événement promotionnel, Wang Yaping, une astronaute de Yantai, a déclaré que les éléments du Shandong tels que les pommes de Yantai et le réfrigérateur aérospatial du vaisseau spatial habité Shenzhou-13 sont des symboles d'encouragement et de chaleur de la part de sa ville natale. Actuellement, la valeur de la marque des pommes de Yantai a atteint 49,593 milliards de yuans, et son volume d'exportation annuel représente 50 % des exportations nationales de pommes, contribuant ainsi de manière considérable à l'optimisation et à l'expansion du développement de l'industrie agricole.

À l'heure actuelle, Yantai compte 32 marques sélectionnées dans le premier lot de la liste « REMARQUABLE SHANDONG », ce qui la place au quatrième rang de la province en termes de nombre.