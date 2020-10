Les actionnaires de Firmenich approuvent la nouvelle stratégie 2025 et réélisent les administrateurs

GENÈVE, 7 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Firmenich International S.A., leader mondial du secteur des parfums et des arômes, a tenu son Assemblée Générale Annuelle, le 6 octobre 2020, comme prévu, en visioconférence.

Patrick Firmenich, Président de Firmenich, a déclaré : « Je suis fier des performances que nous avons réalisées au cours du dernier exercice. Elles montrent à quel point notre entreprise est résiliente. Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien à notre stratégie 2025. Nous nous lançons avec confiance dans ce plan stratégique, bien décidés à renforcer notre leadership en matière d'innovation et à saisir les opportunités de croissance en cette période de transformation de notre secteur. »

Le 30 juin 2020 a marqué la fin de notre précédent cycle stratégique. Par conséquent, la direction en a présenté un bilan ainsi qu'un nouveau plan stratégique à l'horizon 2025. Ce plan renforce notre investissement à long terme pour aider nos clients à se développer, grâce à l'innovation, la créativité et à notre engagement pour un avenir durable.

Toutes les propositions du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Annuelle ont été approuvées. La revue de l'exercice et les comptes ont également été approuvés, ainsi que le dividende proposé par le Conseil d'Administration.

Les actionnaires ont réélu pour un nouveau mandat de trois ans Mme Karen Jones, directrice forte de 30 ans d'expérience dans le secteur des restaurants et pubs haut de gamme au Royaume-Uni, et M. Ajai Puri, doté d'une expérience remarquable dans les technologies et les industries des secteurs de l'alimentaire et de la nutrition. Ils ont également élu les membres du Comité de Gouvernance et de Rémunération pour un mandat d'un an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires.

Pour l'année à venir, le Conseil d'Administration et ses différents comités seront composés comme suit :

Conseil d'Administration

Patrick Firmenich, President

Barbara Kux, Vice-Présidente (indépendante)

Pierre Bouchut (indépendant)

Antoine Firmenich

Michel Firmenich

Karen Jones Easton (indépendante)

André Pometta

Ajai Puri (indépendant)

Richard Ridinger (indépendant)

Comité de Gouvernance et des Rémunérations

Karen Jones Easton, Présidente

Antoine Firmenich

Michel Firmenich

Richard Ridinger

Comité des Nominations

Patrick Firmenich, Président

Barbara Kux

Michel Firmenich

Ajai Puri

Comité de Financier, d'Audit et de Gestion des Risques

Pierre Bouchut, Président

Barbara Kux

Antoine Firmenich

André Pometta

En outre, KPMG a été nommé auditeur pour le prochain exercice. Enfin, les actionnaires ont approuvé une modification des statuts en ce qui concerne la politique de "say-on-pay" de la société.

À propos de Firmenich

Firmenich a été fondée en 1895 à Genève, en Suisse, et reste depuis 125 ans une entreprise familiale non cotée. Firmenich est une entreprise leader du commerce interentreprises qui opère principalement sur le marché des parfums et des arômes. Ses activités se concentrent sur la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Firmenich aspire à faire bénéficier ses clients d'une créativité supérieure en matière de création, d'une large palette d'ingrédients de haute qualité et de ses expertises technologiques, notamment dans les domaines de la biotechnologie, de l'encapsulation, de la science olfactive et de la modulation du goût, entre autres domaines d'innovation. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 3,9 Mds CHF à la fin juin 2020. Plus d'informations sur www.firmenich.com.

