Les actions de PureHealth en de hausse 76 % par rapport à leur prix d'introduction pour leurs premiers pas à la bourse d'Abu Dhabi

ABU DHABI, EAU, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Les actions de PureHealth Holding PJSC (« PureHealth » ou la « société »), la plus grande plateforme de soins de santé au Moyen-Orient, la plus grande plateforme de soins de santé au Moyen-Orient, ont progressé de 84 % par rapport au prix d'introduction de la Société pour leurs premiers pas sur le premier marché de la bourse des valeurs mobilières d'Abu Dhabi (« ADX ») le 20 décembre 2023.

PureHealth shares surge post listing on ADX

La société PureHealth, basée à Abu Dhabi et cotée sous le symbole « PureHealth », a vu le prix de son action bondir à 6,0 AED par action lors des premières transactions sur l'ADX le mercredi 20 décembre, soit une valeur boursière de 66,6 milliards d'AED. Les actions de la société ont connu une hausse de 84 % avant de s'établir à environ 76 % au-dessus du prix d'introduction de 5,74 AED par action à la clôture du marché mercredi (soit une valeur boursière de 63,8 milliards d'AED).

Farhan Malik, fondateur et directeur général de PureHealth, a fait sonner la cloche d'ouverture du marché ADX pour célébrer l'introduction de PureHealth en bourse, en présence de S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, président du Département du développement économique d'Abu Dhabi, S.E. Syed Basar Shueb, PDG et directeur général de l'International Holding Company, S.E. Ghannam Al Mazrouei, secrétaire général du Conseil de compétitivité des talents émiratis, S.E. Sultan Al Hemeiri, membre du conseil d'administration d'Alpha Dhabi Holding, Mme Shaista Asif, cofondatrice et PDG du groupe PureHealth, et S.E. Abdulla Salem Al Nuaimi, président-directeur général d'ADX.

Commentant cette étape historique, Farhan Malik, fondateur et directeur général de PureHealth, a déclaré : « Suite à une très forte demande de la part des investisseurs, qui s'est traduite par des niveaux de sursouscription impressionnants, la montée en flèche du prix de notre action le jour de son lancement souligne à nouveau la confiance du marché dans les fondamentaux de la société et dans sa vision de la croissance. Nous continuerons à nous concentrer sur la création de valeur pour les actionnaires par une croissance organique et inorganique, et nous nous efforcerons de faire de PureHealth une marque internationale.

PureHealth a vendu 1,11 milliard d'actions ordinaires (« actions de l'offre »), soit 10 % du total de son capital social émis, dans le cadre de son introduction en bourse. L'offre a fait l'objet d'une demande importante de la part des investisseurs des EAU et de la région, ce qui a entraîné de multiples sursouscriptions. La demande brute totale pour l'offre a dépassé 265 milliards d'AED.

L'introduction en bourse de PureHealth soutiendra l'engagement à long terme de la société en faveur de l'excellence dans les soins de santé, en facilitant le développement de solutions de soins de santé de pointe et en faisant progresser la science de la longévité.

Ses fondateurs, à savoir Alpha Dhabi Holding (ADX:ALPHADHABI), International Holding Company (IHC) Healthcare Holding LLC et ADQ, une société d'investissement et de portefeuille basée à Abu Dhabi, continueront à détenir 90 % des parts de la société.

Les banques réceptrices de l'introduction en bourse étaient First Abu Dhabi Bank PJSC, WIO Bank PJSC et Al Maryah Community Bank LLC. Les services d'agent de placement principal et de conseiller en matière de cotation ont été fournis par International Securities LLC.

À propos de PureHealth

En faisant progresser la science de la longévité, PureHealth introduit les soins de santé du futur des EAU au reste du monde. PureHealth est la plus grande plateforme de soins de santé intégrée au Moyen-Orient, avec un écosystème qui remet en question l'espérance de vie et réinvente la portée de la santé. Avec plus de 25 hôpitaux, plus de 100 cliniques, de nombreux centres de diagnostic, des solutions d'assurance maladie, des pharmacies, des technologies de la santé, des achats, des investissements et plus encore, ses innovations révolutionnaires sont à la pointe des soins de santé, car l'entreprise a pour mission de libérer du temps pour l'humanité.

Le réseau d'établissements de santé de PureHealth à Abu Dhabi et dans les Émirats du Nord comprend :

SEHA – Abu Dhabi Health Services Company : l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis

: l'un des plus grands réseaux d'hôpitaux et de cliniques des Émirats arabes unis Daman – The National Health Insurance Company : principale compagnie d'assurance maladie des EAU

The Health Insurance Company The Medical Office : supervise les hôpitaux et les établissements de santé Sheikh Khalifa établis sous l'initiative de S.A. le président des EAU

Sheikh Khalifa Rafed : la plus grande organisation d'achat groupé de soins de santé des EAU

PureLab : gère et exploite le plus grand réseau de laboratoires de la région

Abu Dhabi Stem Cells Center : centre de soins de santé spécialisé dans la thérapie cellulaire et la médecine régénérative

régénérative One Health : réseau de vente, d'assistance et d'ingénierie qui fournit des solutions médicales de bout en bout

The Life Corner : première pharmacie holistique d' Abu Dhabi au service des établissements de santé et de bien-être

holistique d' Ardent : quatrième opérateur privé d'hôpitaux de soins aigus aux États-Unis

Pour en savoir plus, visitez www.purehealth.ae